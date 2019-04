FOTO, LIVE-TEXT: Industria Galda – Crișul Chișineu Criș 1-1 (1-1) | Puncte prețioase pierdute de amfitrioni

Industria Galda de Jos, “nașa” formațiilor din Arad în jocurile externe, a scos doar o remiză pe propriul teren, scor 1-1 (1-1), cu Crișul Chișineu Criș.



Egalul complică situația amfitrionilor, ce au pierdut puncte prețioase în lupta pentru evitarea retrogradării, însă punctul poate fi considerat mulțumitor în condițiile în carearădenii au avut inițiativa în majoritatea timpului.

*1-0, MIN. 5: CIOPLÂNTĂ a deschi scorul în minutul 5, reluare cu capul sub bară, după o lovitură liberă executată de Circov de pe stânga

*1-1, MIN. 18: AL. PAVEL a reluat în plasă din 6 meri, cu latul, un balon respins de Căt. Suciu, după o reluare cu capul trimisă de Piț, la un corner.

*Adrian Abrudean: “După aspectul jocului, meritam mai mult”

“După aspectul jocului, meritam clar mai mult. Am întâlit o echipă ce are un retur bun, cu nevoie acută de puncte, dar am controlat jocul și cea mai mare ocazie am irosit-o noi, în final, prin Ianc. Totuși am luat un punct extern, nu este rău, în condițiile în care avem probleme de efectiv. Se simte lipsa unui atacant, contează foarte mult în exprimarea naostră”, a spus Adrian Abrudean.

*Ionuț Cioplântă: “Un punct câștigat”

“A fost o partidă dificilă, printre cei mai puternici adversari împotriva cărora am evoluat pe teren propriu, o echipă ce ne-a pus probleme. Sunt fericit că am marcat și cred că am câștigat un punct, nu am pierdut două. Ne lipsește mult antrenorul Paul Ciucă, dar ne vom bate până la capăt și sperăm să evităm retrogradarea“, a menționat Ionuț Cioplântă, marcatorul gazdelor

A început actul secundă, fără modificări în distribuții. În minutul 50, Haiduc a agățat în ultimul moment balonul trimis spre Ciornei, ce putea scăpa singur. Peste 5 minute, Bozian a tras din întoarcere, de la 16 metri, pe centru, a reținut Căt. Suciu. D. Lupșan (58) a tras de la 30 de metri, peste transversală. Șut-centrare timis de Suslak (60), scos din fața porții de Puha. Corner executat periculos de Circov (69), de pre dreapta, mingea a trecut prin fața porții. Piț (79) a șutat în diagonală, de la 17 metri, pe lângă bara dreaptă. În minutul 83, S. Mureșan, în poziție centrală, nu ajunge balonul trimis de G. Scheau. În minutul 90, șut Adam, violent, puțin pe lângă bara dreaptă, iar faza următoare I. Ianc (90+1) a scăpat singur, dar Căt. Suciu a deviat peste transversală șutul acestuia.

Scorul este egal, 1-1, la pauză, prima repriză fiind controlată de arădeni.

În tribune sunt în jur de 80 de spectatori, gazdele evoluează în bleumarin cu inserții galbene, iar arădenii în alb-albastru. Este o partidă fără antrenori pe bancă, Paul Ciucă absentând din motive medicale, iar Adrian Abrudean din pricina unei suspendări. Gazdele au deschis rapid scorul, la prima acțiune ofensivă, la fel ca și în precedentul joc intern, cu ACS Dumbrăvița. În minutul 10, Al. Lazăr a șutat pe colțul scurt, aprins Căt. Suciu, vizitatorii solicitând penalty după o intervenție asupra jucătorului de bandă dreaptă. D. Lupșan (15) – reluare cu capul puțin pe lângă, de la 10 metri, la centrarea lui S. Mureșan. Două goluri din faze fixe, scorul a redevenit egal 1-1. În minutul 23, Ciornei a tras din întoarcere, de la 14 metri, peste. O nouă oportunitate a vizitatorilor, pătrundere Gîlcă (36), încheiată cu un șut pe jos respins de Căt. Suciu Eroarea lui Pavel (40), la marginea careului mare, nu este exploatată de Cioară, ce a scăpat balonul de sub control.

Echipe de start:

Industria: Căt. Suciu – Frențiu, Haiduc, Cioplântă, Puha – Gergely (60, Adam), D. Lupșan, Circov, Al. Costea, – Cioară (78, G. Scheau), S. Mureșan; rezerve Iancău, Baghiu, S. Fulea, D. Stoia, D. Sîrbu. Antrenor Paul Ciucă.

Crișul: Mucha – D. Lazăr, Sabău, Al. Pavel, Siminic – Suslak, Gâlcă, Clej, Piț – Ciornei (88, I. Ianc), Bozian; rezerve Pașcalău, Lezeu, Lung. Antrenor Adrian Abrudean.

Arbitri V. Inoan (Florești), I. Glăvan, An. Buda (Hunedoara) Observatori V. Balaj (Drobeta Tr. Severin), S. Găman (Tg. Jiu)

Avertismente: Gîlcă (40), Siminic (63), Sabău (67)

FOTO: Lucian DANCIU