FOTO| Liceul Tehnologic Ocna Mureș, proiectul Erasmus Plus-„Tehnologii pentru pompieri”. Participanții, familiarizați cu tehnologiile de prevenire și stingere a incendiilor și de siguranța pompierilor în timpul intervențiilor

În data de 26.02.2020 la Liceul Tehnologic Ocna Mureş a avut loc prima activitate din cadrul proiectului *Technologie pour pompiers*.



Liceul Tehnologic Ocna Mureș participă, prin prezența doamnei profesor Cîmpean Cristina, în perioada 26 februarue- 3 martie 2020 la reuniunea transnațională, de la ISU Alba, din România. Partenerii proiectului *Technologie pour pompiers* sunt:

– ISU Alba;

– Centrul de incendii și prim ajutor din Bartoszyce, Polonia;

– Primăria Ploeuc- L’Hermitage din Franța.- Liceul Tehnologic Ocna Mureș.

La acest proiect participanții se vor familiariza cu tehnologiile actuale de prevenire și stingere a incendiilor și de siguranța pompierilor în timpul intervențiilor.

Parteneriatul Erasmus Plus, cu tema „Tehnologii pentru pompieri”, se desfășoară în perioada septembrie 2019 – octombrie 2020. Acesta reunește participanţi din trei țări: România, Franța şi Polonia și vizează programe de formare, schimburi de bune practici și vizite de lucru, cu privire la modul de intervenție și utilizare a noilor tehnologii în rezolvarea situațiilor de urgență.

Din delegaţia celor două ţări au făcut parte pompieri, profesori şi alte persoane din aparatul administrativ al localităţilor Ploeuc-L’Hermitage şi Bartoszyce, Thibaut Guignard- Primarul comunei Ploeuc- L’Hermitage, Elizabeth Denoy- viceprimar comuna Plantele, Joel le Guilloux- Presedintele asociaţia Les amis de Constanta, Patrick Henriot- Şef de corp pompieri Ploeuc-L’Hermitage şi echipa sa, Dantele Budny şi echipa sa din Bartoszyce.

Acestia au fost întâmpinaţi de patru membri ai ansamblului “Tradiţii Uiorene” Ocna Mureş (Georgiana Vesa, Flaviu Bleoca, Andrei Csegezi, Cristina Nuc) care au prezentat un program artistic sub îndrumarea instructorilor Alin şi Liana Stoica, cărora le mulţumim pe această cale.

În această activitate ISU Alba, reprezentată de maiorul Vasile Ioan Sularea şi Dan Marian Ardelean, au prezentat partenerilor europeni, cadrelor didactice şi elevilor de la liceu, informații cu privire la specificul județului și managementul situațiilor de urgență la declanșarea tipurilor de risc şi tehnici de evacuare pentru elevi la nivelul unităţilor de învăţământ.

După acest mic program artistic şi prezentarea celor de la ISU Alba, membrii delegaţiilor au vizitat atelierul mecanic şi laboratoarul de chimie al liceului după care discuţiile şi impresiile au continuat, iar in urma discuţiilor avute s-au pus bazele pentru demararea unor noi proiecte care vizează colaborarea între Liceul Tehnologic Ocna Mureş, Casa de Cultura Ioan Sângereanu din Ocna Mureş, Primăria Ploeuc- L’Hermitage din Franta şi Primaria din Bartoszyce, Polonia. Primul proiect are ca tema ”Tradiţiile locale populare”, iar cel de-al doilea proiect vizează colaborarea Liceului Tehnologic Ocna Mureş cu „Pionniers et Caravelles de Chatelaunder” din Bretania, prin activităţi specifice „Scouts Guides de France”, derulate la Liceul Tehnologic Ocna Mureş în perioada 22 iulie- 05 august 2020.

La buna desfăşurare a acestei activităţi au contribuit cadrele didactice de la Liceul Tehnologic Ocna Mureş, Cîmpean Cristina- promotorul acestei activităţi, director Popescu Cornelia, Vigh Alexandru, Onac Corina, Vesa Marcel, Udrea Maria Elena, Verdeş Radu, Sanislav Sebastian, Precup Anica, Maier Mariana, Bogdan Dorina, Vancea Marcela şi Szabo Nicoleta.