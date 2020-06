FOTO| La Alba Iulia se mai ridică un spital. Fosta școala postliceală va fi transformată în secție de recuperare a spitalului județean!

Florin Roman, liderul deputatilor PNL: Ion Dumitrel mai ridica un spital

“Rar așa oameni, un mare prieten al sănătății”, sunt cuvintele ministrului Sănătății, dr Nelu Tătaru, despre Ion Dumitrel, președintele CJ Alba, după ce a vizitat spitalul judetean Alba. “Ceea ce fac la Alba Iulia, președintele CJ Alba, managerul spitalului și firma Transavia, ar trebui sa fie un exemplu de bune practici, de urmat in întreaga țara”, a mai spus ministrul Sănătății.

Am avut in calitate de deputat de Alba, alături de Ion Dumitrel, o intalnire cu ministrul Educației, Monica Anisie, in vederea obținerii avizului pentru transformarea fostei scoli postliceale de lângă Ardeleana in sectie de recuperare a spitalului judetean. Demersurile noastre au fost încununate de succes iar managerul spitalului judetean, ec Diana Marza m-a informat ca s-a primit avizul pentru o perioada nedeterminata.

Pasul următor îl constituie obținerea finanțării pe CNI. Impreuna cu Ion Dumitrel vom lua din nou calea Bucureștiului și ca de fiecare data, ne vom întoarce acasa cu finanțarea necesară pentru sănătatea albaiulienilor. Facem o echipa buna și luptam impreuna pentru Alba. Așa sa ne ajute Dumnezeu!

Florin Roman, liderul deputatilor PNL