FOTO. Întâlnirea cu „tinerii de toate vârstele” în Protopopiatul Ortodox Alba Iulia

Anul omagial al satului românesc reprezintă un foarte bun prilej de a aduce în atenție fenomene precum migrația, urbanizarea sau secularizarea, de aceea în Protopopiatul Alba Iulia există o preocupare constantă în legătură cu evoluția acestor fenomene, dar și cu problematica apropierii tinerilor de biserică.

Evenimentul desfășurat la Zlatna, duminica 15 Septembrie orele 16.30, reprezintă răspunsul Protopopiatului Ortodox Alba Iulia la dorința venită din partea credincioșilor zlătneni de a avea un eveniment deosebit în care să fie implicați atât tinerii cât și credincioșii din zonă.

Astfel, sub cupola celestă și sub streașina bisericii, s-au desfășurat mai multe activități sub tematica Satului românesc, având ca scop aducerea împreună a mai multor copii, tineri și credincioși din zona Zlatnei și interacționarea unii cu alții prin dezbatere, cântec și rugăciune.

Evenimentul a debutat cu o slujbă de Te Deum, săvârșită de către un sobor de 10 preoți în foișorul din proximitatea bisericii cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” a Parohiei Zlatna 1, urmată de evocarea satului românesc prin cuvintele adresate de către un preot, un dascăl și un primar, fiecare pledând pe o direcție pentru viață: credință, educație și istorie.

Apoi, atmosfera a fost animată de către voluntarii Asociației de tineret Emanoil, care au oferit fiecărui participant șanse egale de a se exprima cu privire la „problematica migrației tinerilor de la sat la oraș”. În cadrul acestei activități s-a folosit metoda non-formală de consultare „cafeneaua publică” și s-au atins mai multe obiective încercându-se soluționarea chestiunii „migrației tinerilor” precum și transmiterea de mesaje autorităților responsabile.

Participanții au fost împărțiți în mai multe grupe, fiecare având sarcini diferite, iar abordarea lor a fost cu atât mai provocatoare, cu cât în fiecare grupă s-au reunit toate categoriile de vârstă: copii, tineri, adulți și vârstnici. Părerile au fost cât se poate de diverse, iar discuția s-a închegat rapid în jurul acestui subiect cu privire la „satul românesc”. Succesul acestei abordări constă în implicarea activă a oamenilor în ceea ce îi preocupă și mai ales îi „doare”.

Finalul întâlnirii a fost marcat printr-un recital artistic susținut de către Cenaclul „Lumină lină” din Sibiu, care a readus în conștiința celor prezenți sentimentul național și religios ce a marcat istoria neamului românesc. Evenimentul a fost organizat de către Protopopiatul Ortodox Alba Iulia și Primăria Zlatna, în parteneriat cu Parohiile Zlatna I și Zlatna II și Asociația Emanoil, participanții fiind în majoritate tineri și credincioși din oraș și din satele aparținătoare orașului Zlatna.

Pr. Teofil Slevas, protopop al Alba Iuliei