FOTO: înotătorul Armand Enescu (LPS Alba Iulia), medalie de bronz la naționalele de juniori

CS Universitatea Alba Iulia a obținut o victorie categorică, cel mai clar succes în eșalonul terț, vineri 14 aprilie, în etapa dinaintea Paștelui ortodox și greco-catolic, în play-out-ul Ligii 3 de fotbal, 3-0 (1-0), pe stadionul ”Cetate”, cu Avântul Reghin și este prima în ierarhia din play-out.

Au marcat: Kis (15), Vasinc (65), Amihăesei (84).

Universitarii veneau după corecția din fieful “virușilor verzi” (1-4, cea mai aspră înfrângere în Liga 3), iar reghinenii învinseseră în runda anterioară pe ACS Târgu Mureș (2-1, pe teren propriu, după 3 înfrângeri la rând). În sezonul regular albaiulienii nu au reușit să înscrie în jocurile directe, 0-3 în “orașul viorilor” și remiză albă în noiembrie pe teren propriu.

Pe o vreme potrivnică (ploaie și vânt puternic), deschiderea scorului a venit rapid, spre satisfacția celor circa 200 de spectatori, Kis (15) fiind cel care a reușit să-l învingă pe portarul Bucin, prima sa reușită în tricoul universitarilor.

După ce s-a încheiat furtuna, a începat să „plouă” cu ocazii, în special ale gazdelor (în repriza a doua a fost și o bară a lui Cunțan, 57), dar mai ales cu cartonașe galbene, două dintre acestea convertindu-se în „roșii”, Frențiu (57) – de la gazde și „căpitanul” oaspeților, Truță (82), fiind eliminați pentru cumul de avertismente.

Vasinc (65) și Amihăesei (84, prima reușită în Liga 3) au semnat reușitele care au parafat un succes fără dubii al formației universitare albaiuliene. Și calitatea prestației e dătătoare de speranțe în perspectiva viitoarelor dispute.

„A fost o diferență mare față de ceea ce am jucat la Cluj cu Sănătatea. Astăzi am arătat atitudine, am arătat maturitate în joc și, pe lângă cele trei goluri, am mai avut situații clare de a marca. Și adversarul nostru și-a creat câteva oportunități de a înscrie, din nou pe o lipsă de concentrare și pe fondul unor greșeli individuale. Important e să învățăm din greșeli, Se pare că am făcut un pas înainte dacă este să ne raportăm la meciul de la Cluj, soldat cu o înfrângere dureroasă, și, evident, vom aborda cu mai multă încredere jocul de la Târgu Mureș din etapa viitoare. Până una-alta ne bucurăm de această victorie și de sărbătoarea Paștelui. Profit de ocazie pentru a le dori tuturor ”Sărbători fericite” alături de cei dragi!”, a declarat antrenorul Mihai Manea.

CSU: Fl. Șerban – Amihăesei (90+1, R. Popa, debut în Liga 3), Ionică, Kilyen/ cpt, (78, Bucurică) Cunțan – Frențiu, Al. Petresc, Kis, Gilyen (78, M. Toma) – Bolojan (72, Herci) – Vasinc (90+1, Al. Bodea); pe bancă Spînu – D. Trifu, Paleoca, Adjani. Antrenor Mihai Manea.

Avântul: Bucin – Șerbănați, R. Suciu, T. Truța/ cpt, M. Bucur – Enescu, Roșca (86, Murar), Chirlejan, Panga (67, Telcean) – Al. Ghiță, Bujor; rezerve Raica, Oltean, Șipoș, Marinescu, D. Dan, S. Bucur, Luca. Antrenor Vilmoș Stoica.

Cartonașe galbene: Ionică, Frențiu, Kylien, Herci / Enescu, Bujor, Roșca, T. Truță

Cartonașe roșii: Frențiu (57) / T. Truță (82)

Arbitri R. Ciorbea (Sânpetru), Cr. Ciorbea (Brașov), C. Toca (Făgăraș) Observator I. Duma (Mediaș), F. Burlea (Făgăraș)

Lucian DĂRĂMUȘ, foto: CSU Alba Iulia