FOTO| Inițiativă inedită a unei doamne inimoase și a Asociației „Prietenii lui Azor”. Semne de carte și tablouri făcute manual, în schimbul unei donații pentru necuvântătoarele din Ecarisajul Alba Iulia

Inițiativă inedită a unei doamne inimoase și a Asociației „Prietenii lui Azor”. Semne de carte și tablouri făcute manual, în schimbul unei donații pentru necuvântătoarele din Ecarisajul Alba Iulia

O doamnă cu inimă mare, alături de Asociația ”Prietenii lui Azor” realizează, o strângere de fonduri pentru câinii aflați în îngrijirea Ecarisajului din Alba Iulia. Astfel, asociația propune oamenilor de bine, un „schimb” echitabil, o donație minimă de 10 sau 20 lei, pentru un semn de carte sau un tablou cu temă canină, cu scopul îngrijirii animalelor.

„Am făcut aceste lucrușoare pentu căței. Tablouri cu mesaj și o lăbuță de pietre și semne de carte făcute din spatule.

Am cumpărat 100 de spatule de lemn, am scris pe fiecare câte un mesaj, am scos la imprimantă modele cu căței și le-am lipit pe spatule apoi le-am făcut niște ciucurași din ață.

Durează căteva ore munca la ele, dar atunci când iubești trebuie să te și sacrifici. Sunt comenzi destul de multe și cum în timpul zile lucrez, stau seara după 8 până la 12-1 noaptea”, ne-a povestit Oana, doamna cu inimă mare.