FOTO | În câteva gospodării din Dumești și Sălciua de Jos s-a aprins lumina pentru prima dată, în prag de sărbători. Panouri fotovoltaice instalate într-o nouă etapă de „Energie pentru Viață”

În câteva gospodării din Dumești și Sălciua de Jos s-a aprins lumina pentru prima dată, în prag de sărbători. Panouri fotovoltaice instalate într-o nouă etapă de „Energie pentru Viață”

Asociația Energia Inteligentă a implementat o nouă etapă de „Energie pentru Viață”. În luna decembrie am adăugat pe harta proiectului județele Mureș și Hunedoara și am revenit în județul Alba unde am electrificat prin instalarea de panouri fotovoltaice 10 gospodării care nu au fost niciodată racordate la rețeaua de energie electrică.

Am fost prezenți în localitatea Stânceni din județul Mureș, în cătunul Dumești și sat Sălciua de Jos din județul Alba și în cătunul Dumești din comuna Vorța, județul Hunedoara. Astfel, pentru prima dată, acum în prag de sărbători, aprindem lumina în cele 10 case beneficiare ale acestei etape de proiect situate în munții Călimani, Muntele Mare, Trascău și Metaliferi, folosind energie verde.

Această etapa a proiectului „Energie pentru Viață” a fost posibilă datorită sprijinului primit de la companiile Electrica Furnizare și Transelectrica, care au demonstrat încă o dată principii solide de sustenabilitate și implicare în comunitățile în care activează. Împreună suntem cu un pas mai aproape de atingerea dezideratului „zero case fără energie electrică”.

În anul 2024, Asociația Energia Inteligentă a implementat trei ediții ale proiectului „Energie pentru viață” și a instalat panouri fotovoltaice în 25 de locuințe (9 case în cătunul Peste Valea Bistrii aparținând orașului Câmpeni din județul Alba în ediția VII, 6 case în comunele Măguri Răcătău și Gilău din județul Cluj în etapa VIII și 10 case în comunele, Stânceni, județ Mureș, Sălciua de Jos, județ Alba și Vorța din județul Hunedoara în etapa IX), un număr semnificativ în creștere față de 10 gospodării pe an electrificate în anii anteriori. A fost un efort comun considerabil și un gest de solidaritate de a contribui la rezolvarea unei probleme reale a României: sărăcia energetică extremă.

„Chiar dacă proiectul Energie pentru Viață se bucură de atenție din partea mass-mediei și de susținerea companiilor, sărăcia energetică extremă continuă să fie o problemă reală cu care se confruntă România, în special în zonele montane izolate. Datorită sprijinului primit de la Ministerul Energiei avem în acest moment o situație a caselor neelectrificate din România, ca prim instrument în drumul către eradicarea acestui fenomen din țara noastră, programele PNRR și Repower EU anunță fonduri pentru dotarea cu panouri fotovoltaice a 60.000 de case fără energie electrică sau cu consumatori vulnerabili, iar Asociația Energia Inteligentă va continua să implementeze proiectul „Energie pentru Viață” în special în zonele foarte izolate fără drumuri de acces și în care nu există o atractivitate foarte mare pentru derularea unor activități comerciale de montare a panourilor solare.

Acest lucru demonstrează că si în România poate exista o bună colaborare între companii, ONG-uri, mass-media și autoritățile statului care sa ducă la rezolvarea unor probleme de interes național și mai ales că atunci când ne confruntăm cu o problemă reală, noi, românii, suntem capabili să ne mobilizăm și să dăm o mână de ajutor”, a declarat Dumitru Chisăliță, Președintele Asociației Energia Inteligentă.

Asociația Energia Inteligentă a realizat în luna aprilie a acestui an inventarierea locuințelor neracordate la rețeaua de energie electrică din România și a întocmit „Registrului Electronic Național al Gospodăriilor fără Energie Electrică din România” (RENGEER), care a relevat un număr de 5.494 de gospodării fără energie electrică, locuite de 11.611 de persoane, dintre care 4.777 au vârsta de până în 18 ani. Îngrijorător este faptul ca 87% din casele fără energie electrică nu au cadastru ceea ce face dificilă abordarea instituțională a rezolvării acestei probleme, 64% din persoanele care locuiesc în case fără energie electrică au venituri estimate sub venitul minim per persoană și gospodărie în România, așadar chiar și racordarea acestora la o rețea de distribuție, ar face dificilă plata energiei electrice consumată, în 53% din cazuri accesul la imobilele fără energie electrică este dificil, iar pentru 10% nu există drumuri de acces. Întocmirea RENGEER reprezintă un pas important către dezideratul de zero case locuite permanent fără energie electrică, deoarece constituie baza de pornire atât pentru elaborarea de politici publice privind reducerea sărăciei energetice extreme din țara noastră, cât și pentru întreprinderea unor acțiuni de reducere efectivă a acestui fenomen precum proiectul „Energie pentru viață”.

Conform Registrului Electronic Național al Gospodăriilor fără Energie Electrică din România, la ora actuală în județul Alba există 176 case locuite permanent fără energie electrică, în timp ce în Hunedoara și Mureș se regăsesc 81, respectiv 27 de gospodării.

Realizarea „Registrului Electronic Național al Gospodăriilor fără Energie Electrică din România” a fost posibilă datorită „Parteneriatul pentru combaterea sărăciei energetice” încheiat în noiembrie 2023 între Asociația Energia Inteligentă și Ministerul Energiei, cu scopul de a atinge dezideratul de eradicare a sărăciei energetice extreme din țara noastră, sub umbrela căruia se derulează în prezent proiectul „Energie pentru Viață”.

Prin proiectul “Energie pentru Viață” inițiat în anul 2021, Asociația Energia Inteligentă a electrificat în ultimii 4 ani 71 de imobile ( 59 de case, 10 stâne și 2 refugii montane), din 31 de localități și 7 județe. Organizația noastră și-a propus să continue implementarea de noi etape ale proiectului „Energie pentru viață” și să electrifice gospodării aflate în zone izolate, fără șanse de a fi conectate în viitorul apropiat la rețeaua de energie electrică, prin montarea de panouri fotovoltaice. În toate cele nouă etape derulate de la inițierea acestui proiect, societatea civilă a fost cea care și-a adus contribuția la electrificarea acestor gospodării. Împreună am adus o rază de speranță în viața familiilor care trăiesc în case lipsite de „normalitate”, cea mai mare parte dintre ei aflându-se la limita sărăciei și am contribuit în același timp la creșterea gradului de conștientizare a sărăciei energetice extreme din România și crearea unei comunități puternice care a sprijinit demersul nostru și a devenit ambasador în lupta pentru atingerea dezideratului de zero case fără energie electrică.

„Energie pentru Viață” a fost primit cu mare deschidere de către mass-media care ne-a sprijinit în mediatizarea fenomenului sărăciei energetice extreme din România. Cea de-a noua etapă a acestui proiect se bucură de sprijinul unor publicații de prestigiu care s-au alăturat eforturilor noastre în calitate de parteneri media: Economistul, Financial Intelligence, The Diplomat, Invest Energy, Focus Energetic, Energy Industry Review, Energy Center, NewsEnergy, Energy Magazine, Spot Media, Club Economic si Romania Durabila. Împreună am adus o rază de speranță în viața familiilor care trăiesc în case lipsite de „normalitate”, cea mai mare parte dintre ei aflându-se la limita sărăciei.

