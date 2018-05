FOTO: În cadrul expoziției omagiale de la Muzeikon, Geta Țălnar și-a dezvăluit culorile sufletului: ”La vie est belle. Fiecare dintre noi trebuie însă să-i dea culoare!”

La Museikon din Alba Iulia, a avut loc vernisajul mult doritei expoziții de tablouri realizate de cea care a fost Geta Țălnar.

Un vis devenit realitate post-mortem, un eveniment cu o încărcătură emoțională deosebită, un omagiu adus acestei mame, femei și artiste desăvârșite, o călătorie biografică încununată de lansarea cărții ”Geta Țălnar. Culorile sufletului meu”. Spațiul expozițional s-a dovedit neîncăpător pentru mulțimea de persoane venite să ia parte la deosebitul eveniment. Familia a purtat tricouri personalizate cu varii creații ale celei care le-a fost și rămâne far luminos, exemplu și înger păzitor. Iar printre cele 160 de piese expuse (din mai bine de 200 rămase posterității) s-au plimbat, copleșiți de moment, prieteni, apropiați, invitați de seamă și simpli curioși. Geta Țălnar, această persoană magnetizantă, în ciuda bolii care a răpus-o, continuă să-și exercite pozitivismul și frumusețea prin intermediul lucrărilor sale. Fiul George Țălnar: ”Acest eveniment spune multe despre ce a reprezentat mama pentru noi toți. Un moment delicat în care eu reprezint vocea familiei mele. La ea, mai presus de artă, pe care o adora, era familia, iar prezența atât de numeroasă, care ne copleșește efectiv, reprezintă dovada vie a valorii pe care a avut-o Geta Țălnar. Acum, de sus, din Ceruri, ne privește și ne zâmbește”. În mod simbolic, acesta a primit, în numele mamei sale, cu această ocazie, diploma de absolvire a cursurilor de Arte Plastice din cadrul Centrului de Cultură ”Augustin Bena”.

”Un moment foarte ciudat, ne aflăm în mijlocul unei expoziții a unui artist extraordinar, care a pus pasiune și trăiește prin lucrările sale, dar suntem aici în lipsa lui. Geta ne-a lăsat răspunsuri în picturile sale, la toate întrebările pe care nu am mai apucat să i le punem, am venit să-i mulțumim”, a spus Panagiotis Zervas (Asociația Zervas Art, club afiliat UNESCO). La rândul său, criticul de artă Ștefan Șerban a conchis: ”Un mare artist (Geta Țălnar), care a pătruns în occident, are tablouri cu mesaj cât 10.000 de artiști la un loc. Un artist complet, autodidact, cu compoziții extraordinare”.

Prea târziu dăm Cezarului ce este al Cezarului, pentru că, absorbiți de propria persoană ori închipuită valoare, considerăm că este timp, că fiecare trebuie să își câștige locul în ginta de care aparține sau la care aderă pe brânci, și, dacă se poate cât mai târziu, pentru a nu eclipsa valorile ”consacrate”. Dar iată că astăzi nu mai are nimeni de ales, Geta Țălnar intră în galeria marilor artiști albaiulieni, astăzi nimănui nu îi mai este frică, astăzi talentul și valoarea operelor sale sunt recunoscute unanim. Modestă, nu a râvnit la glorie, nu a ținut să devină o stea pe pământul pe care e loc pentru fiecare, a pictat și desenat pentru că nu a avut de ales. Era un preaplin de expresie artistică în ființa aceasta plăpândă, un drag de a dărui, de a naște frumos, care nu a putut fi stăvilit, nici măcar de diagnosticul crunt. Singura ”autocenzură” pe care a cultivat-o Geta Țălnar a fost aceea de a pune pe primul loc familia, copiii, binele și bunăstarea lor și abia când toate erau în bună ordine se putea cufunda în lumea culorilor, fără nicio grijă. Până în data de 25 iunie, mergeți să vedeți expoziția, vă va îmbrățișa prin intermediul fiecărui exponat, Geta Țălnar! Veți pleca poate cu ochii umezi, dar încărcați pozitiv. Mesajul ei a fost și rămâne mereu același: ”La vie est belle. Fiecare dintre noi trebuie însă să-i dea culoare!”.

Cum ți-a plăcut, Geta, vernisajul? Au ales bine copiii tablourile? Nu, nu a fost prea mult, nu, nu s-au dezvăluit prea multe. Știu, a plâns Cornel, au plâns fetele și George, am plâns mulți, dar de dor! Alocuțiunile te-au bucurat, te-au amuzat? Știu că ai fost acolo, te-au simțit copiii și apropiații! Îți mulțumim!

Text: Daniela STOIA, ziarul Unirea; foto: Dan HENEGAR