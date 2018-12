FOTO: Handmade – pasiunea produselor unicat. O albaiuliancă confecționează agende și albume lucrate manual

Handmade, sau pasiunea produselor unicat. Există oameni, nu mulți, care după ce se întorc de la serviciu, continuă o altă muncă. Talent, artă, pasiune.

Ioana, este unul dintre acesti oameni. Femeie, mamă, iubită, salariată. Toate acestea împletite cu pasiunea pentru frumos, pasiune cu care Ioana, realizează albume, agende și felicitări handmade. Modele unicat, cusute direct pe material.

Născută în 14 noiembrie 1975, la Bacău, Ioana Morar a terminat un liceu teoretic, cu profil mate-fizică. Apoi, absolventă a Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Brasov, promoția 1999. Mamă a doi copii, băiat și fată.

Cum a început povestea?

”Când băiatul era mic, îl însoțeam în parc. Și , din nevoia de a îmi umple timpul petrecut acolo, am început să cos felicitări. Sora mea mai mare a făcut un curs de legătorie de carte și… am încercat să combinam aceste hobby-uri. Eu coseam modele pe materiale ce deveneau coperți de agende sub mâinile măiestre ale surorii mele. În 2012 sora mea a renunțat la această activitate și m-a învațat pe mine legătoria. M-am autorizat ca și legător de carte și am început să particip la târguri handmade și de mesteșugari”, povestește Ioana.