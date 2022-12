FOTO| Grădinița de la țară, mai ceva ca la oraș: Într-un sat din Alba, o sală de grupă a fost modernizată pe bani privați

Maria, tânăra din ALBA care este un exemplu pentru noi toți: Și-a donat părul pentru suferinzii de cancer care au făcut chimioterapie

Maria Nicoleta, o tânără din Alba Iulia, a descoperit modul în care îi poate ajuta pe cei care se luptă cu cancerul. Aceasta și-a donat părul, într-o coadă de aproape 30 de centimetri lungime, pentru a se putea face peruci pentru persoanele care se luptă cu nemiloasa boablă.

”Este timpul ca această frumusețe de 27 de centimetrii să plece la București, la Fundatia Renașterea, unde va ajunge în peruci care vor pune un zâmbet pe buzele fetelor care fac chimioterapie și care se luptă pentru viața lor!

Sunt atât de fericită și recunoscătoare vieții în sine că am putut face acest lucru de două ori până acum. 2018 și 2022 au fost ani magici.

Magia stă în mâinile noastre! Nu stați pe gânduri, doar acționați!”, a adăugat Maria pozei cu părul donat, pe pagina sa de socializare.

Maria ne-a povesit și cum a venit cu ideea de a-și dărui părul: ”Ideea mi-a venit de la Cristian Hrubaru cu a lui acțiune „România are sânge de rocker”. Cum nu pot dona sânge pentru că sunt sub 50 de kilograme, m-am gândit cum și ce să fac ca sa fac și eu ceva bun. Și în 2018 am găsit #bravecut , acțiune făcută de Fundația Renașterea din București care anunța că se poate dona codiță de minim 15 centimetri pentru confecționarea de peruci pentru fetițe și femei care fac chimioterapie. Și așa în 2018 am donat prima codiță și acum a doua.”

Gestul Mariei nu a trecut neobservat de internauți. Pe pagina de socializare a Mariei au început să curgă mesajele de felicitări din partea prietenilor ei: ”Respect, mă înclin!”, ”Oamenii frumoși se cunosc după fapte!”.