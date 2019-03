FOTO: Gestul mic pe care îl face săptămânal o tânără avocată din Alba Iulia, o provocare pentru educație

Codruța Șuteu este o tânără avocată de succes, din Alba Iulia. Ea luptă să păstreze, prin puterea exemplului, natura umană, valorile, OMUL, în toate aspectele lui. Un OM frumos, care își dorește să construiască în jurul lui o societate cu oameni buni, responsabili, puternici.

De curând, a lansat pe pagina ei de Facebook o provocare: “Education challenge”. O provocare la educație, prin schimbare, începând cu noi înșine. Ea a postat pe rețeaua de socializare, următoarele cuvinte:

”În ultimul timp, apar tot felul de provocari (challenges): “bucket challenge”, “10 year challenge”, etc bazate pe spiritul de competiție, pe dorința de a ne simți bine/ne distra și, nu în ultimul rând, pe dorința de a ieși din anonimat.

Având toate aceste premise, eu va propun “Education challenge”.

În demersul meu, am pornit de la următoarele citate care m-au inspirat:

– “Educația este cea mai puternica arma pe care voi o puteti folosi pt a schimba lumea.” Nelson Mandela

– “Schimbarea începe cu tine”.

– “Nu mai dati vina pe unelte, ci învățați să le folosiți cu pricepere”.

3 afirmații adevărate, care nu presupun nici efort, nici timp, nici organizare, nici costuri din partea noastră. Haideți să folosim unealta (FB) care ne consumă atââââât de mult timp, în fiecare zi, ca să facem o schimbare (să educăm), prin noi: Cum?

O putem face zilnic, postând un citat inspirațional, o imagine frumoasă, un cuvânt bun, un sfat… voi decideți.

Eu aș vrea să o fac, pornind și folosindu-mă de proiectul “Biblioteca urbană” demarat de Primaria Alba Iulia în parteneriat cu Transavia SRL. Au instalat 10 cutii ale aceste biblioteci în tot orașul, cutii menite să adăpostească cărți pt citit, pt orice doritor. O inițiativa lăudabilă care, la început, chiar a avut cărți. Acum, cu regret, constat ca toate aceste cutii sunt goale.

Eu doresc să mă folosesc și de aceste “unelte”, ca să ajut elevii din mediul defavorizat. Se tot spune că, în România, educația este gratuită până în clasa a XII-a, inclusiv. Dar, asa cum toți știm, nimic nu este gratuit. Mulți nu își permit să își țină copiii în școală, pt că nu au bani pt lucrurile elementare: caiete, pixuri, penare, ghiozdane, etc, ca sa nu mai vorbim de fondul clasei, excursii, s.a.

Așa că, gestul mic pe care îl voi face, constă în a pune, o dată pe săptămana, un caiet și un pix/alte rechizite necesare unui elev, într-una din aceste cutii. Si voi posta si poza pe fb. Sunt convinsă ca fiecare din noi, putem să punem ceva folositor aici.

Sau, putem găsi noi modalități de a-i ajuta pe cei in nevoie. Ideea este săa o facem. Gestul nostru e minim, însă poate însemna atât de mult pt cei care il primesc”.

Merita sa luptam împotriva corupției?

Raspunsul meu e:

NU – pe termen lung

DA – pe termen scurt.

De ce? Corupția este efectul. Atâta timp cât se lupta numai împotriva efectului, dar cauza e ignorata, sau mai rău, stimulata, nu facem decât sa ne luptam, ca si don Quijote, cu morile de vânt.

Iar cauza corupției e una dubla:

– promovarea, in mod greșit, ca valoare directa/subînțeleasă, a oamenilor bogați/cu poziție socială (in esența, nu facem altceva decât sa valorizam bunurile materiale) si

– natura umană.

Cum natura umană nu poate fi schimbată (si nici nu e cazul), rămâne sa ne concentram pe valoarea promovată. Natura umană nu face decât sa accentueze acele valori/nonvalori carora noi le dam importanta.

Iar valoarea care trebuie promovată e OMUL, în toate aspectele lui. Promovarea valorii se face prin educație. Iar aici nu ma refer “îndobitocirea” copiilor cu mii de reguli și detalii absolut neimportante si niciodată folosite în viața practică, numai sa ne facem ca educam si ca le încărcam programul cu tot felul de manuale alternative, care mai de care mai alambicate, mai pompoase si mai deplasate ca informatie.

Ma refer la educația aceea reală și sănătoasă, care vizează esența umană.

Să îi educăm, în primul rând, să se cunoască. Ce înseamnă ei ca om:

– ca individualitate distinctă: cum funcționează corpul lor, mintea lor și emoțiile. Să îi învățăm să se cunoască pe deplin, să își înțeleagă reacțiile, să le controleze atunci când e necesar, să fie buni, decenți și înțelegători cu cei din jur.

-ca parte dintr-un tot: dintr-o comunitate, dintr-o națiune, din umanitate și, nu in ultimul rând, ca parte din natura si din univers.

Având aceste cunoștințe, vor ști instinctiv să facă acele alegeri care le sunt destinate (de relații, de slujbă, de protectie a mediului, etc). Vor ști să interacționeze cu oamenii, cu natura. Așa se construiesc oamenii buni, responsabili, puternici. Restul informației va fi doar o completare venită pe un teren solid.

O altă realitate este aceea că pentru a ajunge la acest nivel este absolut necesar conforul financiar. Atâta timp cât nu te zbați pentru ziua de mâine, ai timpul, destinderea și deschiderea minții pentru cele de mai sus. Si aici intervine obligația celor care au foarte mult, săa ajute pe cei care nu au. Voluntariatul este esențial. Faceți un gest mic pentru un bine mare.

După cum am promis, caietul și pixul pt cei care au nevoie de ele. Se găsesc la Biblioteca Urbană din centru, în fața Casei de Cultura a Studenților. Be cool & stay in school”.