FOTO | Fundația Pădurea de Mâine a plantat încă 8000 de puieți pe o suprafață de două hectare de pădure în comuna Șpring: „Construim un ecosistem cât mai divers și mai durabil”

Cu ajutorul voluntarilor, Fundația Pădurea de Mâine a plantat săptămâna trecută încă 8.000 de puieți pe o suprafață de 2 hectare din comuna Șpring, jud. Alba. Acestea se adaugă celor 2 ha plantate în luna martie.

Această acțiune face parte din programul național de împădurire al Fundației Pădurea de Mâine, care a plantat până în prezent peste 1,2 milioane de puieți. Inițiativa are scopul de a revitaliza zonele afectate de schimbările climatice și de a oferi comunităților păduri mai reziliente, ce vor contribui la captarea carbonului și la îmbunătățirea calității solurilor.

Au fost plantate specii rezistente și adaptate la condițiile climatice din zonă, precum gorunul, paltinul de munte și cireșul. Împreună, aceștia vor contribui la refacerea solului și la creșterea biodiversității locale.

„La Șpring am început din primăvara acestui an să construim un ecosistem cât mai divers și mai durabil,” a declarat Mihail Caradaică, directorul executive al Fundației Pădurea de Mâine. „În România avem nevoie nu doar să extindem suprafețele acoperite cu păduri, ci să avem păduri mai bine adaptate schimbărilor climatice, care să poată susține comunitățile umane.”

În ciuda vremii umede și reci, aproximativ 25 de voluntari au participat la eveniment, care a avut loc chiar de Ziua Internațională a Voluntarului, sărbătorită la nivel global în data de 5 decembrie.

„Voluntarii au devenit ca o mare familie, am creat o întreagă comunitate în jurul Fundației,”, spune Antonia Anton, project manager al Fundației Pădurea de Mâine. „De la an la an, participă în număr tot mai mare, atât la acțiunile noastre de plantare, la cele ale partenerilor din programul Comunitățile Pădurii de Mâine, sau alături de direcțiile și ocoalele silvice – mereu ne povestesc pe unde au mai fost și ce au mai plantat.”

Plantările la Șpring vor continua în prima parte a anului 2025, fiind pregătită o suprafață de aproximativ 1,8 ha de teren.

Fundația Pădurea de Mâine mulțumește Primăriei Comunei Șpring pentru deschidere și sprijinul acordat. Campania de plantări din toamna anului 2024 este susținută de Brink’s Cash Solutions.

