FOTO| Florin Roman, premiat de Ion Dumitrel pentru implicarea în serviciile publice

Deputatul Florin Roman a fost premiat pentru eforturile depuse în serviciile publice în cadrul unui eveniment dedicat sănătății organizat de Spitalul Județean de Urgență Alba.

“Impreuna pentru viața – pentru extraordinara implicare profesionala și umană” este pentru mine cea mai importantă placheta, de când sunt in serviciul public.

Mulțumesc managerului spitalului judetean, Marza Diana și președintelui CJ Alba, Ion Dumitrel.

Am făcut echipa extraordinara in pandemie:

-primul centru national de testare după Bucuresti, Cluj, Iași.

-primul municipiu cu 4 PCR

-spor de 85% pentru sanatate

Mulțumiri pentru prietenul si camaradul Nelu Tataru, pentru suportul acordat in pandemie si domnului Ioan Popa, managerul firmei Transavia, pentru achiziționarea celui mai performant PCR. Mulțumiri firmei Atlas si managerului, Hans Schuller pentru suportul logistic!

Alba are echipa! Și profesioniști in sanatate!” a declarat deputatul pe o rețea de socializare.

Repreznetanții Spitalului Județean de Urgență au notat: „Am sărbătorit SĂNĂTATEA, după doi ani în care nu ne-am întâlnit din cauza pandemiei, și le-am MULȚUMIT tuturor celor care au fost alături de noi în toate momentele dificile.

Am transmis întreaga noastră apreciere și considerație, la evenimentul dedicat SĂNĂTĂȚII, oamenilor cu suflet mare care ne-au sprijinit, instituțiilor publice care au fost alături de noi, tuturor celorlalte spitale din județul Alba, tuturor instituțiilor/ asociaților/ colegilor/ centrelor/ consiliilor cu atribuții în domeniul MEDICAL, în domeniul SANITAR sau în alt domeniu conex acestora.

Nu în ultimul rând, cele mai calde gânduri s-au îndreptat către fiecare cadru medical/personal auxiliar, către fiecare angajat al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, alături de care am trecut de această perioadă grea. Sprijinul fiecărui coleg în parte a contat foarte mult!

Ne-am bucurat să fim împreună, într-un cadru mai larg, să putem relua acest eveniment dedicat SĂNĂTĂȚII, să socializăm alături de colegi, prieteni și colaboratori.

Comitetul director al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia transmite multă sănătate tuturor!” pe pagina de Facebook a instituției.