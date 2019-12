FOTO/ ,,Fii un zid, nu face un zid!”. Final de campanie împotriva violenței, la Cugir

Ziua de 10 decembrie a însemnat finalul campaniei locale Cugir de luptă împotriva violenței ,,Fii un zid, nu face un zid”, eveniment marcat printr-o acțiune stradală la care au participat aproximativ 150 de persoane (elevi, profesori, beneficiari ai Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale, tineri din grupul țință al proiectului Incluziv, personalul SPAS ).

Lanțul uman care a format sloganul campaniei, Sunt un zid împotriva violenței, reprezintă esența întregii intervenții sociale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. ,,Scopul final urmărit prin desfășurarea în spațiul public a campaniei noastre este acela de a preveni și minimiza fenomenul violenţei în familie, dorindu-se modificarea în timp a percepţiei colective cu privire la implicaţiile micro şi macrosociale ale acestui fenomen, dar şi pentru scoaterea problemei din spațiul privat, intim al familiei înspre cel public, extins, al comunităţii”, ne-a declarat Carmeen Sulincean, Șef birou Servicii Violență în Familie – asistent social în cadrul SPAS Cugir.

Potrivit informațiilor primate de la organizatori, patru școli, două licee, aproximativ 700 de elevi participanți la sesiunile susținute de cele șase echipe SPAS, este bilanțul celei de-a treia ediții a campaniei locale de luptă împotriva violenței Fii un zid, nu face un zid! ,,Am avut parte în această perioadă de sprijinul cadrelor didactice, al instituțiilor conlucratoare, dar mai ales de feedback-ul tuturor copiilor și tinerilor implicați în campanie. Am avut cu toții bucuria de a constata faptul că, deși ne vedem doar o dată pe an în acest context, elevii acumulează informații, le internalizează și, mai mult decât atât, încearcă să le aplice în mod constructiv. Cele șase echipe interdisciplinare din teren, formate din psihologi, psihopedagog, jurist, asistenți sociali, asistenți medicali comunitari și școlari au punctat prin prezentări și jocuri de rol modul în care adoptarea, de la o vârstă cât mai fragedă, a unui comportament asertiv, poate conduce nu doar la diminuarea fenomenului de bullying, cât mai ales la dezvoltarea nevoii de a lua atitudine în fața inechităților”, a prcizat asistent Carmen Sulincean..

Conform informațiilor, în prezentările susținute la licee s-a încercat evidențierea modului în care bullying-ul poate consolida reziliența psihologică.Organizatorii s-au bucurat în demersul lor de sprijinul elevilor voluntari de la Colegiul Tehnic I.D. Lăzărescu care, sub îndrumarea coordonatorului Cercului de teatru Cugir, Maria Dodoc, au pus în scenă un episod de bullying, ulterior tinerii participanți oferind în mod interactiv posibilele soluții de evitare a unui asemenea comportament.

,,A sosit timpul să înțelegem fiecare că violenţa ne poate afecta pe toţi, deopotrivă, iar nepăsarea de azi s-ar putea întoarce mâine împotriva noastră. “Problema mea” este de fapt “problema noastră”, este mesajul asist. Soc. Carmen Sulincean.

(C.P.)