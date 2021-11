FOTO| Expoziție a fotografului albaiulian Cosmin Szekely, în Senatul României: „Oameni în pandemie”, momente și trăiri surprinse de cameră

După o lună de la liberare a revenit la vechile obiceiuri: Ce pedeapsă a primit un bărbat din Alba, care a furat de trei ori din același magazin și a agresat două angajate

Un tânăr de 19 ani din orașul Cugir a fost condamnat la 1 an și 9 luni închisoare, cu suspendare, după ce a furat două biciclete și a jefuit de 3 ori același magazin, iar ultima data fiind surprins a agresat doi angajați în tentativa de a scăpa.

La data de 9 mai 2021, în jurul orei 17.41, inculpatul i-a sustras persoanei vătămate F. F. F. o bicicletă ce se afla la parterul blocului unde locuiește victima, cauzându-i un prejudiciu de aproximativ 400-500 lei.

La data de 13 mai 2021, în jurul orei 10.51, inculpatul i-a sustras persoanei vătămate E. E. o bicicletă ce se afla în scara blocului unde locuiește victima, cauzându-i un prejudiciu de aproximativ 700 lei.

La data de 18 mai 2021, în jurul orei 09.36, inculpatul a sustras o sticlă de băutură alcoolică marca Jegermaister dintr-un magazin din Cugir, ocazie cu care a fost observat de către persoana vătămată C. C. C., angajată a magazinului, care a încercat să închisă cele două uși ale magazinului pentru a-l împiedica pe făptuitor să plece cu bunul sustras, iar în timp ce încuia cea de-a doua ușă, inculpatul a împins-o pe aceasta, i-a smuls din mână cheia, moment în care a intervenit și persoana vătămată T. R., angajată a aceluiași magazin, care a fost la rându-i împinsă de făptuitor, i-a fost sucită mâna, acesta reușind astfel să-și asigure scăparea și să plece cu bunul sustras,

La data de 14.05.2021, ora 11.07, inculpatul a pătruns în același magazin din Cugir de unde a sustras o sticlă de băutură alcoolică marca Jegermaister, iar ulterior, la aceeași dată, în jurul orei 11.35, a revinit în magazin, sustrăgând alte două sticle de băuturi alcoolice.

Instanța reține că inculpatul a comis infracțiunea de tâlhărie după liberarea la termen la data de 07.04.2021, din executarea unei măsuri educative privative de libertate de internare într-un centru educativ pe o durată de 2 ani și 4 luni, dispusă tot pentru comiterea mai multor infracțiuni de furt calificat și tâlhărie, respectiv la 5 zile după ce a fost reținut pentru fapte de furt. Astfel, după aproximativ o lună de la eliberarea din centrul educativ, inculpatul și-a fi reluat activitatea infracțională.

Instanța mai reține faptul că acesta are vârsta de 19 ani, are studii gimnaziale, în prezent nu are loc de muncă sau ocupație ori o sursă licită de venituri și este consumator de droguri, după cum a menționat în fața organelor de cercetare penală, iar obiectul material al infracțiunii de tâlhărie l-a constituit o sticlă de băuturi alcoolice, ceea ce denotă perseverență în comiterea unor astfel de fapte pentru satisfacerea unor vicii personale.

Sentința nu este definitivă ea putând fi atacată cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.