FOTO: Eșec la ultima fază! CSU Alba Iulia – RC Gura Humorului 13-18

Unirea Alba Iulia a încheiat un sezon al amărăciunii cu o remiză în fața fanilor, 3-3 (1-1), contra „virușilor verzi”, meci în care „alb-negrii” au condus în 3 rânduri, fiind egalați de fiecare dată de o echipă în fața căreia amfitrionii aveau de luat o revanșă după acel 0-6 recent.

Unirea Alba Iulia a vrut mult să se despartă de suporteri cu o victorie care să pună totuși un punct fericit stagiunii încheiate cu retrogradarea în Liga a 4-a și speranța că la toamnă fosta prim divizionară va fi tot în eșalonul terț. Un alt motiv era acela cauzat de punctajul acumulat, cât mai multe puncte între formațiile de pe locul 8 însemnând un argument în plus în cazul locurilor disponibile din Liga a 3-a.

„Un meci tipic din play-out, împotriva unei echipe bune, în care am condus în 3 rânduri. Ne cerem scuze suporterilor și autorităților locale pentru nerealizarea acestui ultim obiectiv. S-a încheiat un sezon dificil și sperăm să continuăm în Liga a 3-a„, a menționat Marcel Rusu.

*1-0, MIN. 25: autogol LACO, păcălit de săritura lui Cîrloanță, la o centrarea de pe stânga trimisă de Bârdea

*1-1, MIN. 40: TILINCă, voleu din 6 metri, după ce în prima fază a reluat cu capul la rădăcina barei

*2-1, MIN. 50: DEHELEAN, reluare cu capul la un corner Indrei, a doua sa reușită pe „Cetate”

*2-2, MIN. 67: abia intrat, Al. OLTEAN, a șutat de la distanță, iar Ciorgovean a greșit

*3-2, MIN. 73: SCROB reluare cu latul la centrarea excelentă trimisă de Indrei

*3-3, MIN. 89: AL. OLTEAN, penalty transfoirmat cu fență, fiind faultat An. Pașca de Milnă

Puțini spectatori la ultima reprezentație, în jur de 200 de persoane. Indrei (87) a șutat în stâlpul stâng

(Ne)oficial, Unirea Alba Iulia va continua de la toamnă tot la acest nivel, prin primirea unul loc sub soarele celei de-a treia scene.

Echipe:

Unirea: Ciorgovean – Harangozo, Dehelean, Scrob/ cpt, Oneț – Adnan – Iepure (87, Ispas),Bârdea, Mîlnă (89, Bakcsi), Indrei – Cîrloanță (87, M. Codrea); rezerve Sîntoma, Lupea, M. Dăscălescu jr, Jurj, An. Moldovan Sg. Tineiu. Antrenor Marcel Rusu

Sănătatea: Țărmure – Tăranu, Laco (46, C. Mureșan), Poenar, C. Cîmpean – An. Pașca/ cpt, An. Ștefan, D. Goga (89, patronul Aurelian Ghișa, la 58 de ani!!!)- Al. Paul, Lemnaru (66, Zărnescu), Tilincă (66, Al. Oltean); rezerve Cotîrlă, G. Florescu, Ungurenașu, D. Paul. Antrenori Marius Semeniuc și Csaba Kis.

Arbitri Dr. Pîrîu (Curtea de Argeș), An. Pavel Cojocaru (Brașov). C. Toca (Făgăraș) Observatori M. Bordean (Sibiu), Cr. Gîț (Deva)