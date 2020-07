FOTO| Elevii din Alba Iulia, cu media 10 la Evaluarea Națională, premiați de primărie cu 1.000 lei: Premii si pentru profesori

Primăria municipiului Alba Iulia a premiat elevii de 10 la Evaluarea Națională, cu câte 1.000 de lei pentru fiecare. 500 lei au fost acordați și pentru fiecare profesor coordonator

În anii trecuți Gala premiilor preuniversitare reunea olimpicii cu rezutate deosebite. Anul acesta atenția s-a îndreptat către tinerii albaiulieni care au obținut rezultate remarcabile la evaluarea națională, dar și către profesorii care i-au ajutat și îndrumat în pregătire.

Performanțele remarcabile merită mai mult decât aprecieri și aplauze. Este motivul principal pentru care Primăria Alba Iulia îi premiază, an de an, pe cei mai merituoși dintre copiii orașului. Acum e rândul celor 10 care au impresionat cu 10 curat la evaluarea națională. Îi îmbrățișez cu drag și îi felicit pe toți pentru efort, seriozitate și rezultate! Aș fi vrut să fiu prezent să-i văd cu ochii mei pe cei ce vor semna viitorul orașului. M-aș bucura să fie tot mai mulți în fiecare an, să ne oblige să creștem bugetul de premiere, primăria să fie mai „săracă” dar orașul mai bogat. Sunt la fel de fericit că profesia de dascăl este un crez de la care nu se face rabat, că Alba Iulia se poate mândri cu profesori de nota 10.” – Voicu PAUL, viceprimar cu atribuții de primar

Aprecierea noastră se îndreaptă către cei care au obținut un 10 perfect în evaluarea națională. Ei sunt viitorul prin tot ceea ce fac, în fiecare zi, la școală și înafara ei. Alba Iulia este mândră de ei. Sunt un model pentru generația lor, un model pentru noi toți. E nevoie de astfel de tineri și de asemenea profesori îndrumători pentru a avea viitorul pe care ni-l dorim. – Gabriel LUPEA, viceprimar

Premiile acordate au fost de 1.000 lei pentru fiecare elev și 500 lei pentru fiecare profesor coordonator.

Evenimentul de astăzi a fost derulat cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Elevii de 10:

Nume și prenume Unitatea de învățământ Cârnaț Alina Ioana Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia Hîrlea Sorana Natalia Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia Daisa Ioana Maria Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia Irimescu Carina Daniela Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia Hulea Daria Anamaria Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia Cinăzan Maria Școala Gimnazială „Mihai Eminecu” Alba Iulia Necș Alexia Maria Școala Gimnazială „Mihai Eminecu” Alba Iulia Nicolae Alexandra Școala Gimnazială „Mihai Eminecu” Alba Iulia Oltean Darius Nicolae Școala Gimnazială „Mihai Eminecu” Alba Iulia Toader Ciama Alecsia Ioana Școala Gimnazială „Mihai Eminecu” Alba Iulia

Profesori coordonatori: