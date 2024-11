FOTO | Elevii Colegiului Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia premiați la concursul de istorie „1 Decembrie – Ziua Națională a României”

Elevii colegiului militar care dovedesc pasiune și preocupare pentru istorie s-au remarcat la cea de-a XV-a ediție a Concursului de istorie „1 Decembrie – Ziua Națională a României”. Concursul a fost organizat de Divizia 2 Infanterie „Getica” și Fundația „Mareșal Alexandru Averescu”, în perioada 16 – 17 noiembrie, la București, în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”. La concurs au participat elevi din cele cinci colegii naționale din țară, dar și liceeni din județul Buzău.

Coordonați de profesorul Dan Anca, elevii fruntaș Maria Furdui, Robert Mihon și Daniel Cârnaț au obținut Mențiune la acest concurs, distincție care recompensează astfel studiul aprofundat în acest domeniu și în același timp îi motivează pe elevi să continue cercetările asupra istoriei pentru a-și lărgi orizonturile și a înțelege mai bine legătura dintre trecut și prezent.

„Șeful Statului Major al Apărării, domnul general Gheorghiță Vlad, la deschiderea primei zile de concurs, a felicitat toți concurenții pentru participare, dar mai ales pentru faptul că au ca pasiune cunoașterea istoriei României. În programul concursului elevii și profesorii îndrumători au vizitat Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I”, unde au avut posibilitatea de a face o incursiune în trecutul istoric al României”, a precizat domnul profesor Dan Anca.

„Cu inima plină de recunoștință, privesc această etapă ca pe un pas important în formarea mea personală și academică. Sunt recunoscătoare organizatorilor concursului, care au creat un cadru propice pentru promovarea excelenței academice și a valorilor autentice, transformând această competiție într-o adevărată sărbătoare a cunoașterii. Doresc să-mi exprim profunda recunoștință față de domnul profesor, care, prin răbdare a insuflat în mine dragostea pentru acest concurs și nu în ultimul rând să fiu recunoscătoare că am avut ocazia unei asemenea experiențe. Le mulțumesc colegilor mei, alături de care am împărtășit emoții, gânduri și experiențe de neuitat, spiritul de camaraderie și susținerea reciprocă conferind acestei experiențe o dimensiune aparte”, a mărturisit elev fruntaș Maria Furdui.

„Șansa de a participa la acest concurs mi-a oferit experiențe unice. La festivitatea de deschidere a evenimentului am avut plăcuta onoare de a-l întâlni pe șeful Statului Major al Apărării, care ne-a insuflat pasiunea sa pentru istorie. De asemenea, am vizitat Muzeul Militar Național unde am aflat informații legate de personalitățile și evenimentele marcante ce s-au desfășurat de-a lungul veacurilor pe teritoriul României. Cu toate că pregătirea nu a fost deloc ușoară, consider că ne-am remarcat cu un rezultat reușit. Am avut ocazia de a interacționa cu elevii celorlalte colegii naționale militare, cunoscând viața de elev militar din mai multe perspective”, a spus elevul fruntaș Robert Mihon.

„Am avut onoarea de a participa la acest concurs, care a fost susținut cu ocazia jubileului de 15 ani, la prestigioasa Universitate Națională de Apărare „Carol I”, un prilej de a celebra trecutul glorios al României și de a învăța din lecțiile sale valoroase. Acest eveniment ne-a demonstrat încă o dată că istoria națională reprezintă un pilon esențial al identității noastre, iar spiritul de echipă este cheia succesului, aspecte esențiale de înțeles pentru carierele noastre viitoare. Împreună, cinstim trecutul și construim viitorul!”, a transmis elevul fruntaș Daniel Cârnaț, potrivit reprezentanților Colegiului Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

