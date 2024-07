FOTO | Elevi de 10 la Colegiul Militar din Alba Iulia: Patru tineri, perfomanțe deosebite la învățătură și olimpiade în anul școlar 2023-2024

Elevi de 10 la Colegiul Militar din Alba Iulia: Patru tineri, perfomanțe deosebite la învățătură și olimpiade în anul școlar 2023-2024

Atunci când faci din performanță un obiectiv, planurile și acțiunile tale se îndreaptă spre atingerea acestuia. Motivația este dorința de a deveni cea mai bună versiune a ta, de ați dezvolta perspectivele și calitățile și de a excela într-un anumit domeniu. După un an de muncă intensă și dedicație, rezultatele s-au dovedit a fi pe măsură pentru patru dintre elevii colegiului, care au finalizat anul școlar 2023 – 2024 cu media generală 10. Este vorba despre absolventul Călin Hartzos, elevul plutonier adjutant Flavius Taflan (clasa a XI-a) și elevii caporal Claudiu Stanciu și Nathan Lascu (clasa a X-a).

Încrederea, munca și perseverența i-au asigurat întotdeauna absolventului Călin Hartzos rezultate pe măsură. Fiecare an de studiu l-a încheiat cu cele mai bune rezultate din promoție, iar ultimii trei ani școlari i-a finalizat cu media 10. Studiul constant, participarea la olimpiade, concursuri școlare sau alte activități educative, dorința de a cunoaște cât mai mult și a se dezvolta l-au ajutat să obțină o performanță școlară deosebită, admiterea la Academia Forțelor Aeriene a Statelor Unite ale Americii.

„Cred că termenul de cel mai bun este puțin absolut. Niciodată nu poți să fii cel mai bun, deoarece există o variantă mai bună a ta care se poate îmbunătăți. Ceea ce am avut tot timpul în vedere a fost că ori de câte ori am ajuns într-o oarecare poziție fruntașă la un concurs în liceu sau mai departe, a fost ca acesta să nu fie un punct al frazei care a reprezentat acest colegiu, ci maxim o virgulă, o pauză după care urmează un alt concurs. Liceul și această vârstă nu îți permit încă să te oprești, indiferent de rezultatele pe care le ai. Ceea ce a însemnat că fiecare astfel de rezultat pozitiv a reprezentat pentru mine o bucurie, dar în același timp și un semn că trebuie să continui”, ne-a mărturisit Călin.

Pentru al doilea an consecutiv elevul plutonier adjutant Flavius Taflan a reușit performanța de a încheia anul școlar cu media 10 la toate disciplinele. Olimpic la limba franceză, participant la Tabăra internațională CLIMS 2023 și la a doua ediție a cursului „EU History and Core Values” de la Lisabona, Flavius a rămas concentrat pe parcursul său educativ, astfel că munca și perseverența i-au adus rezultate școlare deosebite. Pentru el, nota maximă 10 vine nu doar cu satisfacția reușitei, ci și cu noi angajamente, de a continua pe drumul performanței.

„Anul trei de liceu a fost o etapă a parcursului meu educativ pe care am trecut-o cu succes, reușind să finalizez cu media generală 10. Pe de-o parte, acest rezultat mă bucură, fiind nu numai rodul muncii mele, al dedicării, cât și al susținerii celor din jur: profesori, colegi, părinți, cărora le sunt profund recunoscător pentru încrederea acordată și pentru că m-au motivat să continui atunci când totul mi se părea dificil și eram gata să mă dau bătut. Pe de altă parte, această performanță implică datoria de a-mi menține același ritm susținut de învățare, lucru pe care îl văd nu atât solicitant, cât plăcut, deoarece fiecare pas înainte pe tărâmul cunoașterii îmi aduce satisfacția personală de a ști mai multe și astfel de a putea acționa mai eficient în interesul meu și al celor din jur. Deși media 10 este maximul care se poate obține, nu consider că acest număr simbolizează perfecțiunea, ci mai degrabă reflectă mobilizarea de care am dat dovadă în eforturile școlare și disponibilitatea de a face sacrificii în numele desăvârșirii prin cunoaștere”, a mărturisit Flavius.

Și pentru elevul caporal Claudiu Stanciu, anul școlar 2023 – 2024 a fost unul de succes. Cu rezultate frumoase obținute la olimpiade sau concursuri, adjudecarea trofeului Concursului Județean Interdisciplinar de Matematică, Fizică și Informatică „Octav Onicescu” de la Breaza alături de colegi, Claudiu a terminat anul doi de studiu cu media 10. Acest rezultat vine să confirme încă o dată faptul că pregătirea temeinică aduce rezultate de excepţie.

„Pentru mine, a încheia clasa a X-a cu media 10 a fost un obiectiv pe care mi l-am stabilit încă de la începutul anului școlar, posibil însă doar prin muncă, ambiție și perseverență. Știam că dacă vreau să-mi ating acest scop, va trebui să-mi găsesc motivația de a mă pregăti zi de zi și de a nu ceda în fața unui eșec, dar și să privesc studiul ca pe o oportunitate de a mă dezvolta, nu ca pe o obligație. La finalul clasei a X-a, pot spune că sunt fericit pentru performanța obținută și mai motivat să continui anii de studiu cu aceeași performanță, care nu ar fi fost posibilă fără susținerea părinților, a cadrelor didactice și a colegilor” a spus Claudiu.

Elevul caporal Nathan Lascu confirmă faptul că performanța de anul trecut, media generală 10 obținută la finalul clasei a IX-a, nu a fost doar o întâmplare ci rodul unui efort susţinut și dorința de a deveni mai bun cu fiecare zi. Vin să completeze performanța de la clasă, premiile obținute la olimpiade și concursuri din aproape toate domeniile, iar calitățile sportive și tehnice l-au ajutat să performeze și la competițiile sportive dintre care amintim „4rd International Cadet Cup” din Ungaria și Olimpiadei sportului militar liceal.

„Totul devine posibil atunci când ai credință și privești spre ținta pe care ți-ai ales-o. Pentru a reuși am îmbinat munca intelectuală cu sportul și am găsit echilibrul necesar pentru a da performanță în toate lucrurile pe care le-am făcut. Mai mult decât atât m-am folosit de resursele pe care Dumnezeu le-a pus în fiecare și am rămas încredințat că El îmi va da putere și înțelepciune pentru a izbuti. Am ținut capul sus indiferent de situațiile întâmpinate și am continuat să lupt pentru a fi cel mai bun. Clasa a IX-a pe care am finalizat-o de asemenea cu media 10, m-a motivat să continui și următorii ani cu aceleași rezultate excelente. Toate acestea nu le-aș fi reușit fără ajutorul familiei, profesorilor și colegilor care mi-au dat câte un impuls și au fost alături de mine”, a afirmat Nathan.

Felicitări tuturor pentru rezultatele obținute, vă dorim mult succes în viitor!

FOTO: absolvent Ionuț Colcer/elev sergent Mario Vale/elev fruntaș Iustin Nicolescu

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI