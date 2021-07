FOTO | Elev de excepție al Făgărașului, admis cu 9,97 la Colegiul Militar din Alba Iulia

Făgărașul continuă să dea țării tineri de excepție, care fac performanță și care se remarcă în domeniilor lor de activitate. Flavius Gabriel Taflan este unul din elevii, cu care ne mândrim. Șef de promoție al Colegiului Național „Radu Negru“, finalizând ciclul gimnazial cu media 10, Flavius s-a făcut remarcat și la Evaluarea Națională, când s-a clasificat primul în Țara Făgărașului și al cincilea în județ. Rezultatele foarte bune au continuat și la admiterea în învățământul liceal unde făgărășeanul a reușit să se situeze pe locul 2 din cei 120 de candidați admiși la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul“, din Alba Iulia.

Flavius Taflan – un elev de excepție, care s-a remarcat de-a lungul timpului, prin rezultate deosebite, în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 din Făgăraș. A scris la Gazeta Matematicii, a obținut rezultate foarte bune la olimpiadele sau concursurile județene, iar în cei patru ani de gimnaziu a obținut media maximă, media 10. Flavius a reușit să exceleze și la Evaluarea Națională, unde cu 10 la matematică și 9,75 la română, s-a situat pe primul loc în Țara Făgărașului și al cincilea pe județ. Și pentru că își dorește cităm: „să ajung un militar de succes“, Flavius a reușit să obțină un loc fruntaș și în clasamentul de admitere la Colegiul Militar din Alba Iulia. Tânărul făgărășean s-a situat pe locul 2, cu media 9,97, din cei 120 de candidați admiși. Pe lângă media de la Evaluarea Națională, Flavius a susținut o probă sportivă, cu un traseu cuprinzând mai multe elemente, dar și probă de rezistență, evaluare psihologică, medicală, dar și un test grilă la română și matematică, unde a obținut nota 10.

„Liceul militar este o școală de prestigiu unde se îmbină studiul cu un program riguros și consider că așa mă pot pregăti mai bine pentru viață. Am intrat al doilea din 120 de candidați. La Evaluarea Națională am luat 10 la matematică, 9,75 la română- media 9,87. Am fost al cincilea pe județ și primul pe Țara Făgărașului. Am alocat destul de mult timp studiului și pregătirii individuale, pentru că știam că doar prin educație îmi pot construi un viitor, am învățat serios iar pe lângă școală m-am mai pregătit suplimentar și așa am ajuns la aceste rezultate. La această școală militară, îmi doresc să mă formez ca om și să pot să ajung un militar de succes“, ne-a spus Flavius Gabriel Taflan.

Părinții lui Flavius știu că hotărârea și motivația sunt pietrele cu care se pavează drumul spre succes și sunt mândri că băiatul lor a înțeles acest lucru iar rezultatele lui de până acum stau ca dovadă în acest sens.

„Sunt foarte mândră de rezultatele copilului nostru, Flavius. De-a lungul timpului s-a remarcat prin rezultate deosebite. Pe parcursul celor patru ani de gimnaziu s-a remarcat prin rezultatele obținute: a scris la Gazeta Matematică, a avut locul 2 la concursul Speak out la județ, la engleză și locul trei la Olimpiada de franceză, tot la județ. Întotdeauna a încercat să fie cel mai bun și chiar a fost și dovadă stau rezultatele pe care le-a obținut. Suntem mândri de el. L-am susținut în tot ceea ce a făcut, i-am acordat încredere și știam că se va descurca“, ne-a spus Raluca Taflan, mama lui Flavius.

Profesorii Colegiului Național „Radu Negru“, care l-au pregătit pe elev au numai cuvinte de laudă. Spun că Flavius va fi un reper pentru generațiile viitoare de elevi de gimnaziu.

„Taflan Flavius este elevul care a reprezentat generația absolvenților de clasa a opta 2021, fiind șeful de promoție și terminând cei patru ani de ciclu gimnazial cu media 10. Pe parcursul anilor școlari, Flavius s-a remarcat ca fiind un copil extrem de serios, a avut și foarte multe probleme propuse în revista Gazeta Matematicii și a reușit să fie întotdeauna un etalon de copil extrem de serios, lucru acesta a fost vizibil și în discursul pe care l-a rostit la sfârșitul clasei a opta, dovedind o bună pregătire de specialitate. A fost o apreciere colectivă din partea cadrelor didactice la adresa lui Flavius și într-adevăr a fost elevul cu care ne mândrim pentru acest an și care va fi un reper pentru generațiile viitoare de elevi de gimnaziu“, ne-a declarat prof. Maria Racu, dir. Colegiului Național „Radu Negru“.

