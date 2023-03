FOTO| Echipa de robotică RUBIX a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, Locul 2 la Campionatul Național de Robotică FTC București

În perioada 3-5 martie 2023 echipa RUBIX a luat parte la etapa națională a campionatului de robotică BRD First Tech Challenge România, calificată fiind la această etapă cu cel mai mare premiu al competiției, Inspire Award, obținut la regională, la etapa națională reușind să se califice pe Locul 2 la categoria Motivate Award.

„Am început pregătirile pentru etapa națională în ziua imediat următoare regionalei prin organizarea de noi evenimente, îmbunătățirea programării robotului și ale caietelor tehnice, dar și prin căutarea de idei inovative pentru activitățile de la standul echipei.

Prima zi a competiției naționale a început cu interviurile acordate juraților în vederea prezentării activității tehnice și non-tehnice, acestea fiind bineînțeles un real succes pentru echipa noastră.

Interviurile au continuat și în următoarele zile, la standul echipei, vizitați fiind pentru adresarea de întrebări de către șapte echipe de jurați care au fost uimiți de prestația noastră în timpul discursurilor, de răspunsurile rapide, clare și concrete la toate întrebările adresate, dar și de alura profesionistă cu care ne înfățișăm de fiecare dată și în orice împrejurare.

Cele 6 meciuri planificate au adus tensiune și adrenalină străduindu-ne să câștigăm chiar și atunci când robotul aliaților noștri a trișat și s-a oprit, dar și atunci când partenerii au fost mai puternici. Când soarta aduce ca aliat o echipă cu robot bun totul devine ușor, iar noi putem spune că am fost acel aliat de încredere pentru celelalte echipe.

Pe lângă meciurile cu robotul, am avut și activitate la stand, unde am pregătit diferite jocuri. ,,Poșta Rubix” a fost una dintre activitățile îndrăgite atât de alți membri ai echipelor, cât și de organizatori. Cine a participat la această activitate a avut ocazia de a trimite anonim sau nu, mesaje altor persoane din sală prin intermediul bilețelelor pe care noi le livram. Cea mai populară și apreciată activitate la standul nostru a fost ,,Rubix Random Challenge”, care a constat în scanarea unui cod QR, care i-a ajutat pe participanții la joc să acceseze aplicația creată de noi pentru a primi o provocare aleatorie dintre cele 90.

Fiecare task rezolvat le-a adus participanților o plăsuță cu produse din miere. Aceste mici premii i-au surprins în mod plăcut pe cei ce ne vizitau. De asemenea, am pregătit pentru stand o tablă de șah cu piese personalizate printate de noi la imprimanta 3D, această activitate ajutându-ne să interacționăm cu mulți pasionați de șah întâlnind chiar și campioni ai acestui sport al minții. La stand am avut și cercei cu tematica competiției realizați tot la imprimanta 3D, dar și materiale promoționale și de promovare, stickere, pixuri și brățări.

Prin intermediul acestor jocuri am cunoscut foarte mulți oameni, am făcut schimb de idei și am legat multe prietenii. La rândul nostru, am vizitat standurile celorlate echipe, unde am partipat la activitățile pregătite de ei. Am împărtășit metodele si uneltele de lucru, învățând unii de la alții. Atmosfera a fost una fantastică, cei prezenți la etapa națională fiind prietenoși, comunicativi, deschiși, uniți de aceeași pasiune, robotica.

Festivitatea de premiere a etapei naționale a fost apogeul absolut al sezonului 7, deoarece am fost onorați cu Locul 2 la Motivate Award, premiu acordat echipelor care sunt un model de urmat pentru ceilalți și îmbrățișează cel mai bine valorile competiției First Tech Challenge, care nu constă doar în construirea unui robot, ci și a unei comunități legate de pasiuni comune, cu membri pregătiți oricând să îți vină în ajutor, promovând munca de calitate.

De asemena, echipa poate explica contribuțiile individuale ale fiecărui membru al echipei și al modului în care acesta se implică în obținerea succesului, poate ilustra în mod clar recrutarea cu succes a persoanelor care nu erau deja active în comunitatea STEM dar și deținerea unei abordări creative în activitățile sale. Acest premiu cu o importanță majoră este confirmarea faptului că echipa noastră are o influență uriașă asupra comunității, dar este și un izvor de inspirație pentru echipele implicate în competiția First Tech Challenge.

Pe lângă munca desfășurată zi de zi, uneori chiar și noaptea, alteori în zorii zilei, succesul nostru a venit și ca urmare a susținerii necontenite pe care am primit-o din partea mentorilor noștri, prof. Romanța Ghiță, prof. Alexandra Băcilă și prof. Ioan Ghiță, din partea conducerii colegiului, dir. prof. Ana-Maria Comșa și dir. adj. Ana Marcu, dar și a contribuției lăudabile a sponsorilor noștri din acest sezon: Bosch Automotive Blaj, Star Assembly, Yonder, Asociația Jidvei Viitor prin Educație, Prenis, Fabris Impimanti, Aroma Star, Animal Ferma, Banca Transilvania, Apis Com, Apidava și DepoMarket, cărora le mulțumim!

Nu în ultimul rând, mulțumim Asociației Nație prin Educație pentru că a adus și la noi în țară competiția First Tech Challenge, competiție care nu se rezumă doar la construirea unui robot și căpătarea de abilități tehnice, ci este o poartă de modelare a elevilor, un mediu care creează oportunități de dezvoltare și caractere puternice menite să evolueze sub aripa valorilor morale și ale virtuțiilor. În acest moment, competiția First Tech Challenge este prezentă în România de 7 ani și este după SUA și China, a treia cea mai mare competiție de robotică din lume și cea mai mare competiție de robotică din Europa.” au declarat membrii echipei RUBIX din Blaj.

Echipa RUBIX:

George Biriş – liderul echipei

Alexandru Aldea

Tudor Corbean

Elizabeth Comandaşu

Alin Oniga

Cristi Bogdan

Maia Iancu

Anamaria Costea

George Oniga

Bogdan Oargă

Bărbat Maria

Crişan Albert

Cătălin Corlaciu

Darius Simu

Peer mentor: Gabriel Puia, Nicu Avram

Mentori: prof. Romanța Ghiță, prof. Alexandra Băcilă, prof. Ioan Ghiță