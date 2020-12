FOTO| Drama unei familii din Apuseni. Un băiat de 10 ani şi-a construit o căsuţă în miniatură, sperând că va avea o locuinţă nouă

Familia Belei locuieşte în satul Făgetu, comuna Poiana Vadului, în Munţii Apuseni. Sunt trei copii şi doi soţi care îşi duc cu greu existenţa.

Locuinţa veche în care stau s-a prăbuşit parţial, iar cea nouă nu poate fi terminată pentru că nu există resursele financiare necesare. Recent, familia a fost vizitată de persoane care au ajutat cu ce au putut pentru a trece mai uşor de această perioadă.

O familie din comuna Poiana Vadului, care trăieşte doar din veniturile tatălui obţinute din vânzarea de linguri de lemn, vâsc şi crenguţe de brad, are nevoie de ajutor pentru a se muta într-o altă locuinţă.

”Le-am dus hrană, îmbrăcăminte şi încălţăminte, alături de surprize dulci pentru cei 3 îngeraşi ai familiei: Ovidiu, Madiana şi Bianca (10, 6 şi 5 ani). Familia are nevoie de ajutor pentru a se putea muta din spaţiul insalubru în care locuieşte după ce casa cea veche s-a dărâmat. Băieţelul familiei în dorinţa lui de a avea o casă a familiei a construit una în miniatură din ce a găsit prin gospodărie!

Casa «cea nouă» are nevoie de materiale de construcţie pentru a putea fi locuibilă! Cine are posibilitatea şi bunăvoinţa să ajute această familie neajutorată, poate s-o facă la adresa: fam. Belei – Poiana Vadului, sat Făget, nr. 154, jud. Alba. Tatăl este plecat în ţară să vândă vâsc şi crenguţe cu conuri de brad, pentru a-şi asigura «traiul familiei»! Poate fi contactat la tel. 0746/856456!”, a transmis Emil Crişan, din Abrud, care a mers cu ajutoare la familia din Poiana Vadului.

Copiii nu primesc alocaţia complementară pentru că tatăl lor a fost amendat de mai multe ori pentru că-şi vindea ”marfa” pe un trotuar din Arad şi familia are astfel datorii la bugetul local.