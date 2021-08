FOTO| Dorin Albu, noul viceprimar al Municipiului Sebeș. Consilierii locali l-au ales în cadrul ședinței publice

Europarlamentarul Mircea Hava și-a exprimat, înainte de alegerile interne ale PNL Alba de mâine, punctul de vedere asupra parcursului pe care partidul îl va urma după anunțarea rezultatului, cât și asupra poziției pe carea acesta a avut-o față de cetățeanul de rând, în campanie.



„Dragii mei!

Eu sunt, pentru fiecare dintre voi, Mircea si am ales să vă vorbesc, întotdeauna, din suflet, nu din cărți.

Nu suntem la finalul unei lupte interne, așa cum unii analiști de tușă au catalogat procesul intern. Suntem la finalul unei perioade de consultări, în care am discutat cu toții, de la mic la mare, de la simplu membru și până la președinți de organizații și primari.

Chiar dacă în ultimii doi ani am fost la un telefon distanță și în permanentă comunicare, m-am bucurat de toate întâlnirile și reîntâlnirile, față în față, cu oamenii vrednici ai acestui partid, cu aleșii locali, oamenii din administrație și mai ales primarii din aproape toate localitățile județului. Suntem și vom rămâne un partid ce știe administrație!

Ani de zilele am fost, alături de mulți dintre voi, în Frăția Primarilor, în cercul restrâns al oamenilor care au renunțat la ei ca să se dedice celor de lânga ei, din jurul lor. Vă spun cu mâna pe inimă că nu a fost ușor, însă a meritat fiecare sacrificiu dacă mă uit la cum s-au schimbat comunitățile noastre. E cel mai bun CV de afișat, dacă mă întrebați pe mine. Pentru că exact ăsta e rolul primarilor- să închege, să uneasscă și să crească orice comunitate, indiferent că e la Horea, Blaj, Ighiu sau Alba Iulia.

De aceea în campania asta am ales să fiu lângă voi, in comunitățile voastre, nu din fuga mașinii, nu doar vocea de la capătul firului unui telefon fără fir. V-am ascultat, am dialogat și, zic eu, v-am înțeles pe fiecare. Vă mai zic că există soluții pentru fiecare. Totul e să se vrea.

Așa, pasul imediat următor e să se poată. Putem face din PNL Alba cea mai puternică organizație din țară! E în alegerea fiecăruia dintre noi să facem asta. Să aveți în frunte un om care vă știe baiurile dar vă cunoaște și forța. Un om care se poate lupta pentru voi și care poate sta cu spatele drept și capul sus în fața oricui, de la București până la

Bruxelles.

În ce mă privește, sunt și vă voi fi alături, din Bruxelles sau Alba Iulia, așa cum am fost mereu, pentru că nici timpul și nici distanța nu pot schimba fibra morală ori caracterul.

PNL Alba va merge înainte, unit! Suntem și vom rămâne același partid al primarilor, aflat în slujba cetățeanului și a comunităților.

Dumnezeu să ne dea gîndul bun si puterea de a păstra ce am câștigat cu toții! Decizia pe care o vom lua mâine poate fi una singură: mergem înainte,o singură tabără, a PNL, împreună!”