FOTO: Dojokan Aiud, rezultate de excepție la CM de karate WUKF | Ioo Șandor – triplu campion mondial, aur și Antonia Barbu

Rezultate extraordinare reușite de reprezentanții clubului Dojokan Activ Aiud la Campionatul Mondial de karate WUKF ce a avut loc recent la Cluj-Napoca.

Cel mai important eveniment de profil din acest an a reunit peste 1400 de competitori din 32 de țări. Clubul din Alba înființat în 1990 a avut la start 12 sportivi, iar bilanțul este unul remarcabil: patru medalii de aur și două de bronz. Astfel, pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere a urcat Ioo Șandor, în trei rânduri, ce a cucerit medalia din cel mai prețios metal la kumite echipe sanbon 18-21 ani; kumite echipe rotativ 18-21 ani și kata echipe +21 ani. Tot medalia de aur a cuceri-o și Antonia Barbu (9 ani), în proba de kata. Același Ioo Șandor a intrat în posesia medaliei de bronz la kata individual juniori, bronzul revenindu-i și colegei sale de club Alisa Topliceanu (11 ani), la kumite.

“Am avut la acest Campionat Mondial foarte mulți copii la început de drum, speranța noastră fiind ca ei să reprezinte următoarea generație de campion”, a declarat reputatul antrenor Nicolae Crăciun, cel ce se identifică practic cu acest sport în municipiul Aiud.

“În această lună am împlinit vârsta de 18 ani și am schimbat categoria de vârstă. După antrenamentele zilnice făcute am reușit să obțin rezultate foarte bune, trei locuri întâi. Îi mulțumesc foarte mult antrenorului meu Nicu Crăciun pentru antrenamentele făcute și experiența acumulată în acești ani. Acum mă voi pregăti pentru Cupa României”, a spus triplul campion mondial, Ioo Șandor – cel care anul trecut a fost desemnat cel mai bun sportiv din Alba la secțiunea sporturi neolimpice.

Până la această ediție a 9-a a Campionatelor Mondiale, Ioo Șandor avea în palmares trei titluri de campion mondial (Montecatini Terme, 2017, și Bratislava, 2019) și alte 4 distinții supreme la nivel continental (Cluj-Napoca în 2016 și 2017, Montechiari – 2017 și Odense – 2019), ca să nu mai punem la socoteală campionatele naționale unde mereu s-a clasat pe prima poziție, inclusiv în acest an.