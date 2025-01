FOTO | Doamnele Ana Bimbea și Samfira Borlea, din Alba Iulia, sărbătorite la împlinirea vârstelor de 103, respectiv 101 ani: Au primit tort și flori

Doamnele Ana Bimbea și Samfira Borlea, din Alba Iulia, au fost sărbătorite cu ocazia împlinirii vârstelor de 103, respectiv 101 ani. Cu acest prilej, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, le-a vizitat, oferindu-le flori și tort, în semn de prețuire.

Edilul a fost însoțit de doamna Viceprimar Adina Toma, doamna Adela Cristescu, director al Direcției de Asistență Socială, și de domnul Panduru Nicolae, președintele Asociației Naționale a Veteranilor de Război Alba.

„Cu mare drag, am sărbătorit aniversarea doamnei Ana Bimbea, care a împlinit vârsta de 103 ani și doamnei Samfira Borlea, care a împlinit vârsta de 101 ani.

Este un moment deosebit, și, așa cum am făcut-o anii trecuți, am avut plăcerea de a le vizita și de a le oferi un cadou simbolic, în semn al respectului și prețuirii noastre pentru întreaga activitate de-a lungul vieții, în comunitatea din Alba Iulia. Am fost însoțit de doamna Viceprimar Adina Toma, doamna Adela Cristescu, director al Direcției de Asistență Socială, și de domnul Panduru Nicolae, președintele Asociației Naționale a Veteranilor de Război Alba.

Dragi doamne, vă transmitem din suflet un călduros “La mulți ani!” Să vă bucurați în continuare de sănătate, liniște și de prețuirea celor dragi! Sunteți o inspirație pentru noi toți, iar poveștile vieților dumneavoastră rămân o comoară pentru pentru noi”, a transmis primarul Municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, pe pagina de Facebook.

