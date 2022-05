FOTO| Distincții la Olimpiada de Biologie obținute de elevii militari de la Colegiul „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Cum descriu tinerii știința care studiază viața

Biologia, știința care studiază viața, este o materie captivantă pentru elevii militari. Le permite să cunoască mai bine lumea din jurul lor și pe ei înșiși și le demonstrează, prin lecțiile învățate la școală, că totul se aplică în viața de zi cu zi. Curioși să înţeleagă cum se formează organismele și cum evoluează acestea, liceenii fac din studiul biologiei, o pasiune. Dorința de a ști cât mai multe și munca depusă în aprofundarea unei materii care te atrage sunt răsplătite prin rezultate deosebite.

La faza județeană a Olimpiadei de Biologie, eleva caporal Julia Paul și elevul fruntaș David Grădinaru (clasa a X-a) au reușit să își valorifice cunoștințele acumulate sub îndrumarea doamnei profesoare de biologie Adela Tudor și au obținut mențiuni.

Despre pasiunea pentru biologie, Julia spune că s-a datorat mamei sale care profesează în acest domeniu și care i-a insuflat dragostea pentru această știință uimitoare.

„Biologia este o pasiune care își are rădăcinile bine înfipte în copilăria mea. Mama, care profesează în acest domeniu, m-a inițiat în tainele acestei științe uimitoare. Pot afirma faptul că este ca un magnet pentru mine, ademenindu-mă prin semnificația și gradul ridicat de cunoștințe pe care ni le oferă. La urma urmei, cu ajutorul ei descoperim procesul perpetuu al apariției întregii vieți pe Pământ. Dovada faptului că biologia se încadrează în categoria domeniilor interesante este prezența transformărilor și a progresului, aspect demarat de cei doi oameni de știință, Charles Darwin și Alfred Russel Wallace, arhicunoscuți pentru conceperea teoriilor evoluționiste. Din punctul meu de vedere, biologia are o importanță deosebită, mai ales în educația modernă a tinerilor, fiind absolut necesară stăpânirea informațiilor cu privire la viață, formele și modelele de dezvoltare a organismelor. „Omul cât trăiește învață” spune o vorbă din popor, așadar nu mă voi opri niciodată din a-mi îmbunătăți orizontul cunoașterii legate de biologie, atât prin pregătire intensă individuală, cât și sub îndrumarea doamnei profesoare Adela Tudor”, a spus eleva caporal Julia Paul.

Pentru David, biologia este mai mult decât o materie din programa școlară, iar experiența olimpiadei a reprezentat pentru el o provocare și în același timp să realizeze care este drumul pe care dorește să pășească mai departe.

„Pentru mine biologia nu a însemnat doar o materie la care a trebuit să învăț ci o știință prin care am aflat cum funcționeaza tot ce mă înconjoară, cum funcționăm noi ca oameni. Această olimpiadă a însemnat pentru mine o provocare prin care am putut să îmi dau seama cât de mult iubesc biologia și ce drum să aleg după absolvirea colegiului militar. Biologia mă atrage încă de mic de când încercam să îmi dau seama ce se întâmplă în jurul meu și tainele pe atunci ascunse mie, ale lumii vii. Învățând această știință am ajuns să mă dezvolt și să învăț cum să abordez diferite situații pe care le întâmpin în viața de zi cu zi”, a mărturisit elevul fruntaș David Grădinaru.

Felicitări tuturor pentru rezultatele obținute, mult succes în continuare!