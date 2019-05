FOTO: Diana Ignat, talentata baschetbalistă albaiuliană, în lotul României Under 18 pentru Campionatul European

Albaiulianca Diana Ignat, una dintre speranțele baschetului feminin autohton, este convocată la lotul României Under 18, în vederea participării la Europenele rezervate acestei categorii de vârstă.

Jucătoarea originară din Cetatea Marii Uniri a împlinit 17 ani în luna februarie, iar prezența în efectivul “tricolor” pregătit de antrenorul Cătălin Tănase reprezintă o confirmare a calităților sale incontestabile. Selecționata României se pregătește în 4-15 iunie la Sf. Gheorghe, urmând jocuri de pregătire în Bulgaria, apoi iarăși un stagiu centralizat la Sf. Gheorghe, iar la începutul lunii iulie descinderea spre turneul final al Campionatului European.

“Mă bucur enorm că am reușit să ajung până la acest nivel, le mulțumesc tututor celor care au contribuit la pregătirea mea și sper să aducem un rezultat cât mai bun”, a declarat Diana, jucătoare cu un potențial deosebit, înaintea unui moment deosebit al carierei.

Talentata baschetbalistă din Alba Iulia a fost convocată în premieră la echipa națională a României Under 18, deși este mai mică cu un an, în luna decembrie a anului trecut, pentru o acțiune la Târgoviște. Diana a deslușit tainele sportului sub panou în orașul natal, la LPS Alba Iulia (antrenor Valentin Urian) și este o obișnuită, încă de la vârste fragede, a prezențelor în echipa națională a României, la diverse categorii de vârstă.

Sportiva visează să continue ascensiunea atât de promițătoare, materializată prin numeroase convocări la echipele naționale, mai mereu fiind mai mică la nivelul vârstei, și aprecieri strânse din partea specialiștilor. În vara trecută, după desființarea CSU Alba Iulia, baschetbalista a cotinuat pe prima scenă, la CS Municipal Tg. Mureș (antrenor Ionel Brustur).

În vara trecută, cu echipa națională Under 16, Diana Ignat a fost prezentă la turneul Campionatului European, Divizia B, din Muntenegru, de la Podgorica, România clasându-se pe locul șase din 24 de echipe. Diana Ignat, sora mai mică a fostului portar unirist Vlad Ignat, provine dintr-o familie de sportivi și este o baschetbalistă de mare perspectivă. Cu realizări deosebite la o vârstă precoce, Diana Ignat a fost convocată și la lotul naţional al României Under 15, sub comanda lui Miroslav Popov (sârbul ce a condus CSU Alba Iulia), cu care s-a clasat pe locul secund, la turneul international Balkanic Next Star Cup 2017 de la Bucureşti.