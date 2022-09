FOTO| Delegaţie a Organizaţiei Femeilor Liberale din Alba, prezentă la Şcoala de Vară de la Neptun. Ce subiecte s-au dezbătut...

Gabriel Pleșa: „Înainte să ocup eu funcția de primar, au fost luate unele decizii greșite, care au generat întârzieri foarte mari”

La fel ca și celelalte orașe din România, Alba Iulia se confruntă cu problemele generate de creșterile de prețuri ale materialelor de construcții. Avem, în acest moment, în diferite faze de implementare, diverse proiecte de infrastructură urbană, atât de necesare orașului, fiindcă, știm cu toții, orașul nostru este departe de perfecțiune, cel puțin la capitolul infrastructură rutieră și utilități. Sunt rezolvările unor promisiuni făcute către albaiulieni, înainte de a deveni primar, dar și ale unor probleme identificate de mine, ori semnalate de către dumneavoastră, după ce am fost ales.

Două dintre proiectele problematice acum, dar și cele mai costisitoare pentru municipalitate, sunt proiectele de mobilitate urbană, scrise și depuse înainte ca eu să îmi preiau funcția, prin care peste 16 km de artere principale vor fi total refăcute și vor beneficia de benzi dedicate pentru transportul în comun, piste de biciclete, stații de autobuz, centre de închiriere a bicicletelor și zone verzi.

Nu suntem singura municipalitate care are în implementare acest gen de proiecte, unii dintre beneficiari au semnat contractele de lucrări și sunt destul de avansați în execuția acestora, iar alții au solicitat rezilierea contractelor de finanțare din cauză că nu pot asigura diferența costurilor dintre valoarea estimată la depunerea cererilor de finanțare și valorile actualizate, cu creșterile de preț la materiale de construcții și la manoperă.

Din păcate am constatat, că înainte să ocup eu funcția de primar, au fost luate unele decizii greșite, care au generat întârzieri foarte mari în perioada de implementare a acestor proiecte. În primul rând, faptul că nu au fost achiziționate, la pachet, lucrările de proiectare și de execuție, așa cum au procedat și alte orașe care implementează proiecte pe mobilitate urbană. Decizia conducerii anterioare a fost de a demara procedura de achiziție doar pentru serviciile de proiectare, procedură care a durat aproape un an de zile, din cauza faptului că au fost depuse multe contestații, atât la CNSC cât și în instanță, moment în care puteau fi achiziționate atât serviciile de proiectare cât și execuția lucrărilor.

O altă problemă constatată a fost demararea procedurii de atribuire a contractului de proiectare, cu o întârziere nejustificată, în anul 2020. Pe lângă toate acestea, la depunerea cererii de finanțare, a fost depus un aviz de principiu, emis de către Electrica, fără a exista și un aviz de amplasament favorabil și nu înțeleg, nici acum, de ce, după semnarea contractului de finanțare -25.02.2020- nu au fost demarate procedurile de obținere a avizelor de la ELECTRICA.

Ulterior semnării contractului de proiectare -aprilie 2021-, la solicitarea proiectantului am decis îngroparea rețelelor electrice deoarece am constatat faptul că stâlpii de curent rămâneau în suprafața destinată pistelor de biciclete, a trotuarelor sau chiar a parții carosabile. Acest lucru a dus la suspendarea contractului de proiectare, cu încă o jumătate de an, și contractarea serviciilor pentru elaborarea unui studiu de soluție pentru relocarea rețelelor electrice care sunt în proprietatea companiei de distribuție a energiei electrice. Problema relocării stâlpilor de electricitate este în curs de rezolvare, dar faptul că această operațiune nu au fost prevăzută de la început, a generat întârzieri semnificative în implementare.

La atribuirea contractului de lucrări, am găsit soluția pentru a scurta timpul de execuție cu mai bine de 6 luni, prin lotizarea fiecăruia dintre cele două proiecte, aceasta fiind singura variantă prin care lucrările ar putea fi realizate în perioada de implementare. Pentru ambele proiecte au fost demarate deja procedurile de achiziție pentru execuția lucrărilor, aflându-se, în acest moment, unul în faza de depunere a ofertelor, iar la celălalt, în faza de evaluare financiară.

Din păcate, din cauza creșterii costurilor materialelor de construcții, dar și ale serviciilor, față de valoarea inițială, prevăzută în contractul de finanțare, care a fost de 81.4 milioane de lei pentru primul proiect și de 64.2 milioane de lei pentru cel de-al doilea, costurile estimate, în faza de demarare a achiziției, au ajuns la 116.8 milioane de lei pentru primul și 113.7 milioane de lei pentru cel de-al doilea.

Din totalul de 230.5 milioane de lei, valoarea eligibilă pentru finanțare este de doar 138.5 milioane de lei. Diferența de 92 milioane de lei, adică aproape 19 milioane de euro, față de 2.7 milioane de lei contribuție proprie în faza de depunere a cererilor de finanțare, va trebui susținută din mixuri de finanțare. Aceste mixuri înseamnă, de fapt, credite, fie că sunt de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, fie că sunt Obligațiuni Municipale. Este a 5-a oară când primăria Alba Iulia emite astfel de obligațiuni, ultima dată întâmplându-se în anul 2017.

În ciuda a ceea ce unele guri rele vorbesc, nu dorim ca proiectele care aduc beneficii comunității, indiferent „pe vremea” cărui primar au fost scrise, să nu fie implementate, chiar dacă însemnă costuri, multe dintre ele neprevăzute, pentru municipalitate. Prioritizăm și continuăm proiectele care aduc confort tuturor albaiulienilor, cum este cazul celor două proiecte de mobilitate urbană, dar, totodată, ne îndeplinim obligațiile și față de acei locuitori care, până mai ieri, au fost uitați și marginalizați, prin lipsirea lor de unele nevoi de bază, cum ar fi utilitățile și asfaltul.