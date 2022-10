FOTO| Debut cu succes al tinerilor şahişti de la CSM Unirea Alba Iulia la Geoagiu Băi: Cinci medalii pentru juniorii uniriști

Desfăşurată în weekend în staţiunea hunedoreană Geoagiu Băi, Cupa Juniorul a reunit la start 73 de tineri şahişti, care au evoluat în cadrul a două secţiuni, debutanţi şi avansaţi. Turneul este parte a unui festival organizat de Federaţia Română de Şah în parteneriat cu Consiliul Judeţean Hunedoara, al cărui eveniment principal este etapa a 4-a a Grand Prix România 2022, circuit care se va încheia cu finala programată în luna decembrie la Alba Iulia.

Juniorii de la CSM Unirea Alba Iulia s-au remarcat şi de această dată, obţinând 5 medalii. În concursul pentru avansaţi Ioan Gomboş s-a clasat primul la copii sub 12 ani, şahistul în vârstă de doar 10 ani din Câmpeni obţinând 5,5 puncte în cele 7 partide jucate. O altă medalie a fost obţinută de Andrei Simina, clasat pe locul 2 la copii sub 14 ani. De remarcat şi evoluţiile bune ale lui Eduard Piţu şi Alexandru Simina.

Şi mai îmbucurătoare a fost evoluţia copiilor care au început să studieze şahul în cadrul CSM Unirea Alba Iulia în acest an, sub îndrumarea tânărului instructor David Cordea, şi el un produs 100% al şahului albaiulian, fost elev al antrenorilor Mihail Breaz şi Marius Ceteraş. În vârstă de doar 7 ani, Liam Wilson s-a clasat pe primul loc la categoria copii sub 12 ani, obţinând 5 victorii împotriva unor adversari mult mai experimentaţi.

Sebastian Secaşiu (7 ani) a obţinut locul 3 la categoria copii sub 14 ani, de asemenea cu un rezultat foarte bun, 4,5 puncte în 7 jocuri. Foarte bună a fost şi evoluţia lui Vlad Stan (6 ani), care a obţinut 4 victorii, clasându-se pe locul 3 la categoria copii sub 12 ani, dar şi a celorlalţi copii care studiază şahul la CSM Unirea, majoritatea aflaţi la prima lor participare într-o competiţie şahistă!

Tradiţia şahistă merge mai departe la Alba Iulia, de la înfiinţarea de câtre regretatul Mihail Breaz a secţiei de şah la Porţelanul Alba Iulia în 1972 şi până în prezent, timp de 50 de ani, şahul făcând permanent parte din viaţa comunităţii albaiuliene.