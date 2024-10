FOTO | Cuplu din județul Alba, printre cei mai cunoscuți barberi și educatori din România: Victor și Lorena Roșu au cucerit numeroase titluri și trofee la concursuri de prestigiu

Cuplu din județul Alba, printre cei mai cunoscuți barberi și educatori din România: Victor și Lorena Roșu au cucerit numeroase titluri și trofee la concursuri de prestigiu

Victor Roșu este originar din Cugir, are 28 de ani și este barber (frizer) și educator național (educator în domeniul frizerie). Are o experiență în domeniu de 14 ani și un palmares de invidiat: 6 titluri din 7 concursuri.

La concursurile naționale de barbering 2018 – concursul fotbaliștii, categoria general București 2019, frizura wow – București 2020 – turneul campionilor, iar foarte recent a câștigat: creative beard awards – cea mai creativă barbă București 2024 – cel mai creativ buzzcut – premiul pentru culoare și design București, distincția pentru contribuția dezvoltării educației la barberingul din România.

Soția sa, Lorena Roșu, are 26 de ani, este barber și national educator. Experiența sa în domeniu: 8 ani și un palmares de 4 titluri la concursurile naționale (neînvinsă în niciunul din concursurile la care a participat).

În 2018 – concursul fotbaliștii – feminin București-bătălia frizerițelor , București 2019- turneul campionilor –feminin, București 2020 – turneul campionilor- feminin București – distincția pentru contribuția dezvoltării educației la barberingul din Romania.

Cuplul activează ca frizeri/barberi în propriul lor salon din orașul Cugir

Potrivit lui Victor Roșu, conceptul de „Barbershop” a luat naștere în zonă odată cu apariția a ceea ce se numește FIRST BARBERSHOP.

„Deși activitatea de educator și barbering influencer ne ocupă o mare parte din timpul personal, nu ne neglijăm clienții și suntem barberi/frizeri cu normă întreagă. Conceptul de barber pe care l-am dezvoltat pentru clienții noștri este în a nu vinde doar un tuns, ci o întreagă experiență. Deși suntem barberi, stilul nostru de tuns este unul versatil, adică executăm atât tunsori clasice cu tehnici clasice de tuns și bărbierit, dar si tunsori ce reprezintă ultimele tendințe cu multe culori, design, styling-uri ieșite din tipar și multe ,,artificii tehnice.

Deși unii ne numesc simpli frizeri, impactul pe care îl avem asupra oricărui client contrazice asta, și anume: stima de sine și starea de bine care crește pentru fiecare client care se ridică de pe scaunul nostru, impactul pe care îl are imaginea clientului în societate, rolul de confident (uneori chiar psiholog) pe care îl avem în spatele scaunului. Din cele mai vechi timpuri se știe, frizerul avea această atribuție în mod indirect. Rezolvăm problemele și nevoile clienților în ceea ce privește părul și barba, respectiv alegem atent ce i se potrivește clientului în funcție de forma feței, trăsături, stil vestimentar și personalitate și chiar și job”, susține Victor Roșu.

El precizează că, pe lângă activitatea de barber/frizer cu normă întreagă pe care o fac, sunt și educatori în barbering/ frizerie modernă. Aceasta înseamnă: „împărtășim experiența și cunoștințele noastre, dobândite în ani de munca și investiție, sub formă de Seminarii De Perfecționare în toate marile orașe ale țării pentru frizerii avansați; suntem prezenți pe cele mai mari și importante scene ale evenimentelor de show de barbering din România și chiar și „în afară” (evenimentul cel mai numeros unde am fost prezenți pe scenă fiind „I AM BARBER” – aproape 700 de frizeri în public; prin lucrările originale pe care le postăm, atât pe Instagram cât și pe grupurile de specialitate de frizeri, suntem și Barbering Influenceri”. Aceasta înseamnă că jurizează concursurile naționale unde sunt invocați în calitatea de jurați.

După cum a ținut să ne mărturisească, povestea lui Victor ca și frizer a început acum 14 ani, când din lipsa unei frizerii moderne în orașul natal, a început să se tundă singur. La scurt timp a început să tundă din pasiune prieteni, colegi apoi necunoscuți care îl contactau, asta timp de 6 ani.

După 6 ani, a plecat în Marea Britanie, în anul 2017, într-unul din cele mai exclusiviste saloane din Newport, Isle Of Wight, iar la scurt timp, a venit și Lorena care atunci lua primul contact cu această meserie. Timp de 1 an și jumătate s-au dezvoltat în a fi niște profesioniști adevărați prin participarea la câteva cursuri de perfecționare susținute de nume mari în industria frizeriei moderne la nivel global (Josh Lamonaca, Josp O.P, hard Grind, Greg Mcerlane) plus mediul de profesioniști în care au lucrat și de la care au învățat.

„După 1 an și jumătate, când am considerat că misiunea noastră s-a încheiat acolo, ne-am întors acasă pentru a oferi orașului nostru serviciile de frizerie modernă așa cum sunt ,,în afară” , mai exact ceea ce se numește: barbering și pentru a ne face cunoscuți în industria ce se dezvoltă în țara noastră. După o lună de la venirea noastră acasă, a luat naștere conceptul nostru ce se numește F1RST BARBERSHOP, în orașul Cugir.

Dorința noastră a fost să devenim printre cei mai buni, în primul rând pentru noi dar și pentru clienții noștri, așa că am luat parte la toate seminariile de perfecționare din vremea respectivă, susținute de artiști marea majoritate internaționali, care veneau la noi în țară odată cu apariția acestui curent în Romania. Am participat la concursuri pentru a ne remarca, concursuri pe care le-am și câștigat, iar strategia noastră a funcționat.

Astfel, 3 ani mai târziu, am ajuns la statutul de educatori. După foarte multe seminarii de perfecționare (ne apropiem de 100) , multă muncă și timp dedicat, pasiune, ambiție și perseverență, putem spune că suntem doi oameni împliniți. În prezent, deținem unul din cele mai de succes saloane din zonă cu un portofoliu diversificat de clienți (orașe/ statut social/ etc) și suntem unii din cei mai cunoscuți frizeri din România”, a conchis Victor Roșu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI