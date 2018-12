FOTO: Cupa Unirii 2018 la bridge, cel mai mare concurs din România | Albaiulienii Abigail Baghiu și Rebeca Baghiu, cea mai bună axă de juniori

Ediția a 14-a a Cupei Unirii la bridge, desfășurată la Vila Elisabeta din Alba Iulia, a fost, fără îndoială, evenimentul anului în acest sport, cel mai mare concurs din România la nivelul participării, una internațională, respectiv 198 de jucători din țară și din Ungaria.

În deschiderea Cupei Unirii, organizatorii au propus o competiție surpriză, “Cupa 1922”, pe care intenționează să o promoveze în continuare, la care au luat startul 76 de jucători, respectiv 38 de axe, câștigători fiind Alex Câmpian și Daniel Ghiran (din Cluj-Napoca).

În ziua următoare a debutat turneul de bază, concurând și axe de juniori din Alba Iulia, București și Cluj-Napoca, cei mai tineri participanți fiind localnicii Robert Dărămuș (12 ani) și Răzvan Bârluț (13 ani), elevi la Colegiul Tehnic “Alexandru Domșa”. În prima zi s-au disputat două sesiuni de calificări, în urma cărora, în funcție de media rezultatelor obținute, s-au format 5 divizii finale. Seara, organizatorii au oferit o masă festivă, într-o atmosferă de sărbătoare, cu muzică, dans, veselie maximă, jucătorii având oportunitatea să se cunoască mai bine.

Apoi turneul a continuat, în a doua zi, cu sesiunea finală pe divizii. În Divizia A au fost respectate standardele impuse la campionatele naționale, europene și mondiale, jucătorii având paravane pe mesele de concurs, restul diviziilor jucând normal. Au fost și câteva cereri de arbitraj, dar totul a decurs normal, fără incidente deosebite. Au fost acordate premii în valoare totală de 35.000 lei, cupe, medalii, plachete, diplome și premii speciale.

Rezultate: *premii speciale, The Best International Pair: Csaba Matyasi – Istvan Matyasi din Szekesfehervar, Ungaria; cea mai bine clasată axă din Alba Iulia: Dan Popescu – Paul Tudor; Cea mai buna axă de juniori: Abigail Baghiu – Rebeca Baghiu (Colegiul Economic “DP Marțian” Alba Iulia); *locul întâi, Divizia E: Adrian Conea – Cristian Moraru (București); Divizia D: Grigore Călugăreanu (Cluj-Napoca) – Andrei Rugină (Iași); Divizia C: Geta Mihai – Radu Mihai (București); Divizia B: Marius Ioniță – Dan Moraru (ambii București); Divizia A și câștigătorii Cupei Unirii: Nadia Văleanu (București) – Ovidiu Roșu (Constanța).

Organizatorii transmit felicitări tuturor participanților, dar și mulțumiri Primăriei Alba Iulia, Consiliului Județean Alba și gazdei primitoare, Vila Elisabeta, pentru sprijinul acordat.

Bridge Club Apulum Alba Iulia este în acest moment cel mai mare centru de pregătire de tineret din țară, cursurile desfășurându-se în școli, după orele de curs, și la sediul clubului, aflat în clădirea Intertrans, vizavi de Selgros. Antrenorii, respectiv Monica Gârneață și Marius Oroșan, au identificat deja potențiali tineri jucători ce pot reprezenta România anul viitor la Campionatele Europene de Bridge Tineret, la categoriile de vârstă Under 21, Under 16 și Under 13, competiție de anvergură, precedată de fazele de calificări.