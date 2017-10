FOTO: Cugirul, de la proiecte europene pe teme economice, la colaborări culturale

Relațiile internaționale ale orașului Cugir sunt într-o continuă dezvoltare ca urmare a proiectelor europene pe care le derulează administrația locală. Proiectul „Piețele mici din inima economiei europene (Small Markets at the Heart of the European Economy)” derulat alături de alte 11 localități europene, a creat o legătură culturală între Cugir și unul dintre parteneri, orașul Acquaviva delle Fonti din Italia.

În perioada 11 – 16 octombrie, localitatea italiană a găzduit a patra mobilitate a proiectului amintit. Dincolo de experiențele, opiniile și soluțiile economice împărtățite, Cugirul a beneficiat de o poziție privilegiată ca urmare a invitației primite de către primarul Adrian Teban din partea omologului său, Davide Carlucci de a participa activ la festivalul local ce a avut loc simultan cu acțiunile proiectului.

Astfel patru perechi de tineri din cadrul Ansamblului folcloric de cântece şi dansuri al Căminului Cultural Vinerea au prezentat frumusețea costumelor, a cântecelor transilvănene și a jocurilor specifice zonei, fiind ambasadorii României în fața publicului italian prezent la festivalul „Sagra del Calzone di Cipolla”. Gazdele au fost plăcut surprinse și de momentul artistic oferit de cugireanul Emanuel Popescu, care a susținut un spectacol de operă cultă în interiorul catedralei din Acquaviva Delle Fonti.

Am putea spune fără să greșim că s-a deschis inclusiv calea unei colaborări ecumenice între preotul parohiei greco-catolice din Cugir, Viorel Codrea cu cel al parohiei italiene, care au susținut împreună o slujbă religioasă dedicată comunității românești din Acquaviva Delle Fonti.

În ceea ce privește proiectul “Small Markets at the Heart of the European Economy” trebuie spus că a fost lansat anul trecut și îşi propune să identifice modalităţile de a construi o economie mai puternică, care să răspundă oportunităţilor şi provocărilor la care fac faţă pieţele mici şi vulnerabile din Uniunea Europeană.

De aceea în proiect sunt implicate 11 localități mici: Cugir (România),Mellieha (Malta), Suwalki (Polonia), Casalborgone (Italia), Riga (Letonia), Vecpiebalgas Novads (Letonia), Amatas Novads (Letonia), Adenau (Germania), Stalbes Pagasts-Pargaujas Novads (Letonia), Acquaviva Delle Fonti (Italia) şi Cavriglia (Italia). Proiectul se desfășoară în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni 2014-2020” Componentă 2 – Implicare democratică şi participare civică, Măsura 2.2 – Reţele de oraşe.