FOTO: CSU Alba Iulia – Unirea Alba Iulia 0-4 (0-1), la juniori A1 | Revanșă și finala cu Industria pe „Cetate”!

Începutul acestei luni a însemnat pentru România participarea la Campionatul European de Powerlifting, la Pilsen (Cehia), cea mai importantă competiție continentală și poate prima în care delegația tricoloră a avut statut de favorită clară la câștigarea medaliilor europene, într-o concurență cu reprezentanții altor 20 de națiuni.

Reprezentativa națională a reușit performanțe de pus în ramă: să conserve titlul de campion european la seniori prin Andrei Irimie (CS Unirea Alba Iulia, ce a reeditat performanța anului trecut), să obțină un număr fabulos de medalii, 31, și să se claseze pe un onorabil loc trei în clasamentul pe națiuni, devenind astfel una dintre națiunile care contează cu adevărat în plan sportiv, asta chiar dacă resursele materiale sunt limitate.

“Există în sport momente în care se face liniște. O liniște profundă și premergătoare intonării imnului național, o liniște ce anticipează consfințirea faptului că un sport tânăr și viguros își revendică cu diplomație și fermitate locul 1 între sporturile momentului. Vorbim despre powerlifting, un sport pe care îl confirmă atât statistica cât și realitatea. De-a lungul timpului România a generat sportivi cu șanse la nivelul acestei competiții, dar parcă, niciodată, puterea organizatorică, managementul sportiv și strategia sportivă pe termen mediu și lung nu au fost privite în maniera în care am fost percepuți acum”, a sintetizat albaiulianul Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Române de Powerlifting, ce are sediul în Cetatea Marii Uniri. La salba de medalii au contribuit și concurenții din Alba, ce și-au trecut în cont 12 distincții, aurul fiind adjudecat de Andrei Irimie (seniori, singura din delegația României la acest nivel) și Paul Bejenariu (CS Universitatea Alba Iulia, juniori).

*12 medalii adjudecate de sportivii din Alba

Sportivii din Alba, rezultate:

*juniori II (14-18 ani): Bianca Todorescu (cat. 57 kilograme, CS Unirea Alba Iulia, antrenor Ovidiu Pănăzan) – locul 3 la genuflexiuni, locul doi la împins din culcat, locul 4 la îndreptări și total;

*juniori I (19-23 ani): Paul Bejenariu (cat. 105 kg, CS Universitatea Alba Iulia) – trei medalii de aur la împins din culcat, îndreptări și total, o medalie de bronz la genuflexiuni și locul 3 pe echipe juniori I;

Alexandra Cazacu (cat. 52 kg, CS Unirea Alba Iulia, antrenor Ovidiu Pănăzan) – o medalie de argint la îndreptări și trei medalii de bronz;

*seniori: Andrei Irimie (cat. 83 kg, CS Unirea Alba Iulia) – medalie de aur la împins din culcat, locul 11 la total, locul 13 la genuflexiuni, locul 14 la îndreptări;

Alexandru Cazacu (cat. 120 kg, CS Unirea Alba Iulia, antrenor Ovidiu Pănăzan) – locul 8 la genuflexiuni, locul 9 la împins din culcat și total, locul 10 la îndreptări;

Daniel Ordean (cat. +120 kg, CS Unirea Alba Iulia, antrenor Ovidiu Pănăzan) – locul 4 la împins din culcat, locul 5 la total, locul 7 la genuflexiuni și locul 9 la îndreptări;

*juniori I (19-23 ani): Andrei Georgescu (cat. 53 kg, Iron Team Ploiești, antrenor Cristian Oproiu) – 4 medalii de aur și locul 3 pe echipe juniori I; Cristian Moise (cat. 59 kg, Iron Team Ploiești) – două medalii de argint, 3 medalii de bronz, locul 3 pe echipe juniori I; *seniori: Gheorghe Moise (cat. 66 kg, Iron Team Ploiești) – 3 medalii de bronz la genuflexiuni, împins din culcat și total; Ionuț Lupaș (cat. +120 kg, Crișul Oradea, antrenor Ovidiu Pănăzan) – două medalii de bronz la genuflexiuni și îndreptări; Daniela Stroe (cat. 47 kg, Iron Team Ploiești) – 4 medalii de argint; au mai participat Bogdan Pop (cat. 74 kg, Caza Powerlifting Timișoara, antrenor Sorin Cazacu) și Ioana Petcu (cat. 69 kg, Iron Team Ploiești).

“Rezultatele au fost obținute în condițiile în care performanța despre care vorbim nu a avut niciodată nevoie de validarea majoretelor tot mai numeroase în sportul românesc. Să nu înțelegeți că aplauzele majoretelor nu sunt importante, sunt, numai că nu au fost niciodată fundamentul strategiei sportive pe care am aplicat-o în acești ani de când ne-am asociat cu marea performanță. Am reușit să urcăm pe podiumul european și mondial tocmai pentru că în culise am așezat greutățile nu strategia, tocmai pentru că în culise am continuat să ne pregătim, nu să reglăm luminile pentru un show bun. Între performanță și marketing este o diferență pe care este bine să o sesizăm. Sportul la acest nivel nu are voie să se transforme într-un spectacol de iluzionism în care mâna este mai rapidă decât ochiul lăsându-i astfel pe spectatori cu gura căscată și buzunarele goale. În liniștea despre care vorbeam ar trebui să se nască vocea celor chemați să recunoască, cu adevărat marea performanță, ar trebui să se nască dincolo de orgoliile și interesele exprese ale sportului local respectul pe care-l merită o mișcare care a dat infinit mai mult decât a cerut. V-am dat din nou locul întâi între națiunile europene, am ridicat din nou steagul la cel mai înalt nivel. Rămâne să vedem ce veți face cu aceste realități….”, a încheiat antrenorul Ovidiu Pănăzan (prin intermediul unui comunicat de presă).