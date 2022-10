FOTO: CSȘ Blaj – campioană națională la cros, Mihaela Blaga – medalie de argint

Azi, de la ora 15.00, pe “Cetate”, în prima rundă a returului eșalonului terț este prevăzută întâlnirea dintre CSM Unirea Alba Iulia (locul 5, 12 puncte) și Sănătatea Cluj (poziția a 9-a, 8 puncte).

Gruparea din Cetatea Marii Uniri, singura din Alba cu 3 victorii consecutive în această toamnă, abordează al doilea dintre cele 3 jocuri succesive în fața fanilor cu gândul la accederea pe locurile de play-off.

Echipe

CSM Unirea: Iovicin – Bârdea, Dehelean, Benkirat, E. Codrea – An. Moldovan, C. Cristea/ cpt, Mâlnă, Indrei – Fetița – Agbomoniyi; rezerve N. Itu, Harangozo, R. Ivan, Sebaș, Epure, Circov, Cîrloanță, Oneț, Bakcsi. Antrenor Marcel Rusu.

Sănătatea: Cotârlă – Szoloși, Poenar, Căt. Mureșan, C. Câmpean – An. Pașca, An. Ștefan, D. Goga, D. Paul – Al. Paul, Al. Oltean; rezerve Țărmure, Vescan, Tilincă, G. Florescu, Saroși, Zărnescu, D. Rusu, R. Rusu, Cobârzan

Arbitri Al. perju (Galați), Ad. Drăgan (Sibiu), Cl. DOarvoas (Mintia) Observatori B. Dragoș (Făgăraș), T. Marcu (Sibiu)