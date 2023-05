FOTO: CSM Unirea Alba Iulia și Karate Forever Alba Iulia, medalii la naționalele de kumite-IKU

De curând, la Piatra Neamț s-a desfășurat Campionatul Național de Kumite IKU-14 ani, competiție la startul căreia s-au regăsit peste 250 de concurenți de la 22 de cluburi din țară, între care și CS Municipal Unirea Alba Iulia (s-a clasat pe poziția a 4-a în ierarhia generală) și Karate Forever Alba Iulia.

Rezultatele cluburilor din Cetatea Marii Uniri au fost următoarele:

*CSM Unirea Alba Iulia (director Radu Mircea Urcan, antrenor Simion Băluță): Miruna Țîr – dublă campioană națională, la kata și kumite; Jessica Țîr – campioană națională la kata, bronz la kumite, kata echipe și kumite echipe; Marian Pavel – campion național la kata; Mădălina Miclea – vicecampioană națională la kata, vicecampioană națională la lumite, bronz la kata echipe și kumite echipe; Iulia Stănilă – vicecampioană națională la kata; Mihai Stănilă – bronz la kata și la kumite; Iulia Ciucă – bronz la kata și kata echipe; Andra Oarfa – bronz la kata și kumite echipe.

*ACS Karate Forever Alba Iulia (președinte Alina Băluță, antrenor Simion Băluță, instructor Mihai Mercan): Daria Furdui – dublă campioană națională la kata și kumite (dublă legitimare cu CS Mihai Dan do Călan); Mihai Zamfir – campion național la kata și vicecampion național la kumite (dublă legitimare cu CS Mihai Dan do Călan); Robert Mazdrea – vicecampion național la kata și bronz la kumite; Andrei Florescu – campion național la kata și bronz la kumite (legitimat și la CS Petrom & Petrofac Karate Oltenia, președinte Simion Băluță); Alexandra Peșterean – bronz la kata și vicecampioană națională la kumite (dublă legitimare cu CS Mihai Dan do Călan); David Pleșea – vicecampion național la kata și bronz la kumite (legitimat și la CS Petrom & Petrofac Karate Oltenia; April Dachin – vicecampioană națională la kata; Sonia Rad – bronz la kata; Eric Odveremean – locul 4 la kumite. În luna iulie, karateka albaiulieni au parte de tradiționalul stagiu de pregătire de la Eforie Sud.