FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – ACS Mediaș 1-0 (0-0), Mâlnă a deschis scorul | „Alb-negrii”, la trântă cu liderul!

CSU Alba Iulia a realizat o victorie dramatică la Galda de Jos, într-un meci plin de suspans, studenții întorcând scorul în prelungiri. Cătălin Suciu s-a opus din răsputeri în fața fostei salei echipe, dar în final reduta găldeană a fost cucerită.

Gazdele puteau face chiar 2-0, la ocazia lui David, dar s-au trezit că au pierdut incredibil, nemairezistând iureșului. O confruntare rocambolească, în care „buturuga mică” a fost aproape să răstoarne „carul mare”!

„Când pierzi de o asemenea manieră e frustrant! Am întâlnit o echipă bună, care ne-a pus probleme. Noi am jucat bine, ținând cont de condiții, păcat că nu am reușit și un rezultat pe măsura evoluției. Nu este prima dată când luăm goluri în final. Parcă este un blestem, conduci cu 1-0, ai șansa de 2-0, primești gol din lovitură liberă și apoi la o fază în care ne-am complicat incredibil„, a explicat, supărat, Doru Oancea.

Nici în a 10-a rundă găldenii nu au ccunoscut gustul bucuriei unui succes pe a treia scenă, în vreme ce studenții din Cetatea Marii Uniri au reușit să revină pe tabelă, deși erau conduși în minutul 87.

„Este important că-l avem pe Alex Giurgiu, golul său venind la momentul potrivit, chiar dacă era destul de târziu. Am crezut că putem reveni, deoarece am controlat jocul de o manieră autoritară. Gazdele au marcat contrat cursului partidei, posibil să fie și un fault la fundașul stânga, și au mai avut ocazie mare de a majora avantajul. Putea fi un meci care să-l câștigăm lejer, pe undeva ne-am luat revanșa pentru primul meci direct. Am spart ghinionul și sper ca pe viitor să nu ratăm atât”, a menționat Bruno Vienescu.

O partidă bună pentru acest nivel, dominată de vizitatorii, cu mari ratări la ambele buturi, dar pe de altă parte și Industria a avut șansele sale. Având în portarul Cătălin Suciu cel mai bun jucător de pe teren, cu 6 intervenții extraordinare, trupa lui Doru Oancea și-a apărat șansele cu fermitate și a a fost aproape să producă o nouă surpriză, la fel ca în tur, la Galtiu.

*1-0, MIN. 70: CIOARĂ, scăpat pe contraatac, a finalizat elegant

*1-1, MIN. 87: Al. GIURGIU egalează dintr-o excelentă execuție a unei lovituri libere, de la 18 metri, la colțul scurt

*1-2, MIN. 90+2: PÎNTEA profită de eroarea lui Giorgi, gafă uriașă în careul propriu. și plasează pe lângă portar

Ratare imensă Serebe (47) – lat peste din 3 metri! Șut Kilyen (48), iarăși a respins Suciu. Incredibilă ratare Stănilă (51) – reluare alături, la pasa excelentă venită de la Cioară. Cioară (54) -șut centrare ce a trecut puțin peste vinclu. Suciu (62) – o altă paradă, la șutul lui M. Șerban. Șut Todoran peste (65). Dublă paradă Suciu (67) la șuturile lui Giurgiu și Pîntea, din careu

Andrei David (77) ratează neveroisimil, din 2 metri, o situație de a majora scorul.

Prima ocazie, Bidulescu (5), reluare în plasa laterală. Serebe (7) – trimite alături din careul mic. Circov (13) – șut prins de Gal. Suciu a respins șutul lui Kilien (17). Suciu (27) o nouă intervenție salutară la șutul aceluiași Kilyen. Se joacă doar la poarta gazdelor. cap Giurgiu (31), puțin alături. Suciu o nouă intervenție, la șutul lui Serebe (32), Pîntea înscrie, dar din ofsaid. Cap Stănilă (35), peste. Șut Cioară (37), din unghi, prins de Gal. O primă repriză dominată de studenți, dar și gazdele s-au ținut bine.

Absențe importante la gazde, Oniche, Frențiu și Puha. În tribune, aproximativ 150 de spectatori

Industria: Căt. Suciu – B. Popescu (84, Oneț), Potopea/ cpt, Șt. Radu, Ad. Matei (64, Giorgiu) – Grosu, Circov – Juncan, Baghiu (84, Grecu), Cioară (84, S. Mureșan)– Stănilă (71, An. David); rezerve Kelachukwu, Dodoc. Antrenor Doru Oancea.

CSU: Gal – Kilyen, Niakate, R. Popa, V. Boldea (84, Tronea) – M. Șerban (71, C. Anghel), Al. Giurgiu – Bidulescu (84, Trifu), Vasinc (71, Kouadio), Pîntea – Serebe (55, Todoran); rezerve Al. Șerban, Cunțan, Bucurică, E. Vlad. Antrenor Bruno Vienescu.

Arbitri Al. Manea (Timișoara), L. Berariu (Moroda), An. Pîslaru (Arad) Observatori A. Huzu (Sibiu), M. Ștefan (Orăștie)

foto: Lucian DANCIU