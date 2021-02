FOTO: CS Unirea Alba Iulia – 4 medalii la CN de marș: Mihaela Acatrinei și echipa – aur, Ana Rodean și Georgiana Jid – argint!

Rezultate excelente obținute de mărșăluitoarele de la CS Unirea la Campionatele Naționale de marș ce s-au disputat, în premieră, la Timișoara.

Atletele din Cetatea Marii Uniri au dominat întrecerea feminină, cucerind 4 medalii, după cum urmează: *aur – Mihaela Acatrinei – campioană națională la senioare (cu un record personal) și echipa CS Unirea Alba Iulia (în componența Mihaela Acatrinei, Ana Rodean și Georgiana Jid); *argint: Ana Rodean (CS Unirea) – vicecampioană națională la senioare și Georgiana Jid – vicecampioană națională la tineret (de asemenea, cu record personal). Este o nouă dovadă a supremației marșului albaiulian la nivel național, totodată Mihaela Acatrinei (sportiva nr. 1 a județului Alba în 2020, a doua oară campioană națională) și Ana Rodean au obținut calificarea la Campionatele Balcanice din luna martie, în plus altelele din Alba au mai fost aproape de alte două distincții naționale.

*Antrenorul Gabriel Avram: ”Concurs excelent”

“ Mihaela a făcut o concurs perfect, a condus de la primul până la ultimul metru al cursei și și-a îmbunătățit recordul personal, realizând un timp competitiv chiar și pe plan internațional. Trei astfel de rezultate i-ar garanta participarea la Jocurile Olimpice. Ana, aflată în convalescență după o boală care a împiedicat-o să se antreneze în ultimele doua săptămâni, a venit pe un merituos loc doi, pentru care merită toate felicitările. Georgiana s-a autodepășit din nou îmbunătățindu-și recordul personal cu peste 3 minute. Ema Tăușan, aflată la primul concurs din carieră, a făcut și ea o cursă foarte buna reușind să-și întreacă colegele mai experimentate. În aceste condiții eu ma declar foarte mulțumit de prestația elevelor mele și aștept cu încredere următoarea competiție, Campionatele Balcanice de marș care se vor desfășura în Antalya, pe 27 Martie” , a declarat antrenorul Gabriel Avram.

*Rezultate

Sâmbătă, s-a disputat prima întrecere a anului, finala Campionatului Național de Marș de iarnă pentru seniori, tineret (Under 23), Under 20, Under 18, Under 16, copii 1 și 2, masculin și feminin, la care au concurat 7 atlete reprezentând cluburile CS Unirea Alba Iulia și LPS Alba Iulia. Dar iată rezultatele: *Mihaela Acatrinei (CS Unirea Alba Iulia/ CSU Reșița) – locul întâi la senioare (rezultatul: o oră 34 minute și 42 de secunde – record personal; *Ana Rodean (CS Unirea Alba Iulia/ CSU Reșița –locul doi la senioare (timpul: o oră 39 minute și 4 secunde); *Georgiana Jid – locul doi la tineret și locul 5 la senioare (o oră 53 minute și 32 secunde – record personal), toate trei pregătie de Gabriel Avram;

*junioare 2 (5000 de metri): Ema Tăușan (LPS Alba Iulia, antrenor Gabriel Avram) – locul 10 (30 de minute și 37 secunde), Cristina Ciucă (CS Unirea Alba Iulia/ LPS Alba Iulia, antrenor Mihaela Vlas)– locul 13 (31:36), Alexia Hațegan (LPS Alba Iulia, antrenor Ana Rodean) – locul 15 (32:21); echipa de junioare 2 – locul 4.

*junioare 3 (3000 metri): Natalia-Amalia Pavel (CS Unirea Alba Iulia, antrenor Mariana Bucerzan)– locul 4