FOTO: Corvinul Hunedoara, calificare istorică în Europa League! În turul doi preliminar, duel cu NK Rijeka

George Cozma (CSȘ Blaj) concurează vineri la Campionatul European Under 18 din Slovacia, în calificările probei de 800 metri La finele acestei săptămâni, aiudeanul George Cozma (CSȘ Blaj), recent medaliat cu bronz la Campionatele Balcanice Under 18 de la Maribor (Slovenia), va lua startul la Campionatul European Under 18, în perioada 18-21 iulie, în Slovacia, […]