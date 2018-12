Foto: Concert de colinde „Din suflet pentru suflet” la Abrud

Sâmbătă seara, la restaurantul „Laguna” din localitate a avut loc concertul tradițional de colinde în scop caritabil organizat de Primăria Abrud, Asociația „Sfântul Nicolae” coordonată de profesor Mirela Cioflica și Clubul Pensionarilor Abrud. Pentru buna desfășurare a evenimentului, organizatorii au avut ca parteneri Liceul „Horea, Cloșca și Crișan”, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Biserica „Bettel” și restaurantul ce a găzduit evenimentul, precum și pe profesorul Mirela Danciu, instructor-coordonator al concertului.

Astfel, pentru acest spectacol, organizatorii au anunțat prezența tinerilor colindători de la Școala Gimnazială „Avram Iancu” și Liceul „Horea, Cloșca și Crișan”, Grupul „Țarina” al Cupru Min SA Abrud și corul Bisericii „Pogorârea Duhului Sfânt” din localitate, precum și a mai multor invitați din zonă: Neluțu Narița, Marius Faur, Dani Berindei, Ana Cioflica, Viorel Simina, Costică Balea, Ducu Negru, Ioana Ciorea, Nicu Cioara, Florin Rîza, Paul Danciu și alții, artiștii încântând pe durata mai multor ore publicul prezent.

„Ca în fiecare an, este deja o tradiție, banii adunați din donații, sponsorizări, tombolă, vor fi utilizați pentru a ajuta persoanele și familiile nevoiașe din Abrud, să se bucure de Sfintele sărbători, de minimele produse tradiționale. Vă așteptăm și suntem convinși că implicarea va fi ca și în anii trecuți, când am reușit să ajutăm în medie 80 de persoane/an.” a menționat primarul Nicolae Simina în invitația publică făcută cu ocazia acestui eveniment, primarul cântând alături de artiști în sâmbătă seara. Și chiar dacă Abrudul se afla sub cod galben de ninsori și afară ningea necontenit, la eveniment au venit foarte mulți participanți, majoritatea locuitori ai orașului, să asiste la spectacolul oferit de artiști și pentru a-i ajuta pe semenii lor care au cea mai mare nevoie de susținere materială acum, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Foto: Facebook Nicolae Rusalin Sicoe

Ovidiu CULDA