FOTO| Clubul Rotary a donat 4 lămpi UV-C Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, pentru lupta împotriva COVID-19

Incertitudinea și greutățile din această perioadă au fost o provocare pentru Rotary, care continuă să aducă speranță și sprijin comunității în lupta împotriva COVID-19, răspunzând nevoilor actuale urgente din sistemul medical.

În zilele trecute Clubul Rotary Alba Iulia a donat patru lămpi UV-C de dezinfecție aer in valoare de 7850 lei către Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Lămpile vor fi folosite de către Serviciul UPU și Secția ORL a spitalului.

Echipamente donate au fost achiziționate în cadrul unui proiect Global Grant în valoare totală de 42.598 USD intitulat “GG2011588 – Support for the Healthcare System in the context of COVID-19 pandemic” inițiat și implementat de către Rotary Club Alba Iulia în parteneriat cu alte 13 cluburi Rotary din județ și județele învecinate.

Proiectul răspunde nevoilor actuale ale comunității în lupta pentru combaterea COVID-19 prin achiziționarea de materiale și echipamente prețioase pentru sistemul medical.

Prin intermediul proiectului, s-au achiziționat 90 de bidoane a câte 20 litri de dezinfectant de suprafețe și 25 de lămpi UV-C pentru dezinfecție aer. O altă achiziție prevăzută în proiect este un echipament de ventilare mecanică care urmează să fie livrat de furnizor și apoi să fie donat secției ATI a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Pentru finanțarea și implementarea acestui proiect, Rotary Club Alba Iulia a avut alături un grup de cluburi partenere, astfel aducându-și aportul: Rotary Club Sebeș, Rotary Club Blaj, Rotary Club Cluj Hoia, Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, Rotary Club “Floare de colț” Abrud-Câmpeni, Rotary Club Aiud, Rotary Club Tg Mureș, Rotary Club Deva Castrum, Rotary Club Turda, Rotary Club Hunedoara, Rotary E-club Renașterea Tg. Mureș, Rotary Club Câmpia Turzii, Rotary Club Cugir Anima Mundi, suportul internațional venind din partea Rotary Club Lviv-Zamok (Ucraina).

Președintele Rotary Club Alba Iulia în mandatul 2020-2021, Florin Secasiu, le-a mulțumit tuturor cluburilor și sponsorilor care s-au implicat și care au contribuit financiar la acest proiect. O contribuție financiară semnificativă a avut-o și Districtul Rotary 2241 România și Republica Moldova.

Cluburile Rotary sunt organizaţii non-guvernamentale care de-a lungul timpului au iniţiat, dezvoltat sau sprijinit financiar un număr foarte mare de proiecte, în multe cazuri în parteneriat cu cluburi rotariene din alte ţări. Beneficiarul acestor proiecte a fost întotdeauna comunitatea.