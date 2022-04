FOTO| Cine este eleva din România admisă la West Point. A fost un singur loc disponibil pentru români

Cine este eleva din România admisă la West Point. A fost un singur loc disponibil pentru români

Elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir”, din Breaza, județul Prahova, Ingrid Vârlan a fost admisă la Academia Militară West Point, în Statele Unite ale Americii, anunță liceul militar pe care aproape l-a absolvit, într-o postare pe Facebook.

„Ne mândrim cu performera noastră, eleva plutonier adjutant Ingrid Vârlan”, scrie instituția de învățământ în mesaj. Sunt 60 de locuri pentru studenții internaționali, oferite de Statele Unite țărilor partenere. Anul acesta pentru România a fost un singur loc disponibil.

„Am fost admisă la West Point, Class of 2026”, aceasta este vestea pe care Colegiul militar anunță că a primit-o de la Ingrid Vârlan, iar acesta este rezultatul „unui proces de admitere extrem de competitiv și bazat pe un număr de criterii foarte selective”.

Ingrid a reușit să ocupe singurul loc alocat pentru România, în acest an, pentru Academia Militară „West Point”

„West Point, cea mai prestigioasă academie militara din US și una dintre cele mai recunoscute în lume, cu o tradiție ce depășește 200 de ani, a reprezentat pentru mine încă de la începuturile experienței mele de elev militar un vis frumos, parte a unui gând măreț ce începea să se contureze. Clasa a IX-a, începuturi și un gând, clasele a X-a și a XI-a, pandemie și așteptări, clasa a XII-a doar extrem de multă muncă și 12 teste / etape înainte de primirea acceptului final. Scrisoarea din partea USMA a venit vineri și lucrurile sunt fierbinți, atât de fierbinți încât nici nu știu cum să mă bucur, este un paradox să lupți atât pentru un obiectiv, să sacrifici totul pentru a-l obține, să ai mâinile sângerânde după antrenamente și creierul aburind după sute de teste de engleză și matematică, iar mai apoi, după un plâns, un râs și multe îmbrățișări să te gândești deja la următorul pas,” a spus Ingrid.

Un singur pas a mai rămas, bacalaureatul din sesiunea specială. Aceasta va începe pe 11 mai, conform calendarului publicat recent. Rezultatele finale se dau pe 29 mai

„Este apreciată ca unul dintre cei mai buni elevi ai Colegiului Național Militar „Dimitrie Cantemir”, ca urmare a unei combinații perfecte între muncă, seriozitate și consecvența cu care și-a urmat visul, a faptului că a performat la cel mai înalt nivel atât la învățătură, cât și în numeroasele activități în care s-a implicat. A reușit să-și împartă timpul între orele la clasă, activitățile extracurriculare, pregătirea militară, proiectele Erasmus+, îndatoririle de elev gradat, voluntariat și dezvoltare personală”, scriu reprezentanții liceului militar despre elevă.

„La sfârșitul anului 2021 am primit cu mare onoare rezultatul testelor primei etape în care am fost nominalizată/desemnată oficial candidat unic al României pentru USMA. Satisfacție mare, motiv de fericire și multe emoții, dar totuși am fost avizată că sunt la jumătatea drumului și că urmează etapa a 2-a în proces, timp în care va trebui să relaționez direct cu academia și că voi avea de susținut noi evaluări, respectiv testele TOEFL și SAT. Experiența bac-ului american a fost unică și, după extrem de multe teste de engleză și matematică aplicată și parcurgerea unui „ceaslov” de 1500 de pagini, mă bucur de final. Rezultatele obținute la test, respectiv clasarea în primii 9% din totalul celor care au dat testul în acest an mă bucură, în plus, clasarea în 1% procent la partea de matematică mă onorează pe mine și pe toți cei care mi-au fost dascăli în acești 12 ani de școală”, spune Ingrid.

Sursa: edupedu.ro