FOTO, CFR Cluj II – Industria Galda 4-1 (3-0) | „Campioana deplasărilor” a pierdut afară după 7 luni și o primă repriză de coșmar

Industria Galda, “campioana deplasărilor”, a suferit un neașteptat eșec extern, în deplasare cu CFR Cluj II, scor 1-4 (0-3), după o primă repriză de coșmar a elevilor lui Paul Ciucă, ce s-au văzut conduși la pauză cu 3-0. Golurile gazdelor în mitanul inaugural au fost înscrise de Șter (22, penalty, fault făcut de Fl. Schiau), M. Coman, dublă (31 și 45+2, ambele cu capul). La reluare, vizitatorii au redus ecartul prin M. Lupșan (61, penalty, faultat Boancă), dar feroviarii au punctat din nou prin Pîrv (73, reluare din fața porții).

Oaspeții au fost de nerecunoscut în primele 45 de minutee când au prmit 3 goluri în 23 de minute. În precedentele dispute externe din retur, Industria a înregistrat 3 victorii (Iernut, Gaz Metan II și Cugir) și o remiză la Sănătatea Cluj, primind în total 3 goluri, mai puține decât cele încasate cu „feroviarii mici”!

*Paul Ciucă: „În momentele cheie noi am ratat, iar oponenții au înscris”

„Deși am pierdut cu 4-1, diferența s-a făcut în momentele cheie al jocului, pe fondul pregătirii fizice superioare a adversarului. În ciuda scorului drastic rămânem cu impresia unui joc mai bun decât scorul înregistrat, dar în momentele cheie noi am ratat, iar oponenții au marcat și astfel s-a ajuns la această diferență clară. Până la deschiderea scorului, noi am controlat întâlnirea, apoi am primit două goluri, la primele situații ale adversarului. La 3-1 am mai avut o oportunitate prin S. Mureșan, dacă înscriam altfel stăteau lucrurile„, a declarat antrenorul Paul Ciucă, ce nu a contat pe Frențiu și G. Goronea – accidentați.

Veniți după un 3-0 de senzație în derby-ul “de Alba” cu Performanţa Ighiu (hat-trick Silviu Mureșan), găldenii au pierdut după mai bine de 7 luni în deplasare, singurul fiind înregistrat în etapa a 5-a, 22 septembrie 2017, pe “Cetate”, 0-1 cu Unirea Alba Iulia, adică de 225 de zile! Industria mai întâlnește miercuri, 9 mai, acasă pe Unirea Dej, iar apoi stă.

CFR Cluj II: Ad. Rus – Hetea, Gilvan, Kereki, Roș, Pîrv, Petrila, Essel, Apostolache, M. Coman; rezerve Faroaș, Dodoi, Milandru, I. Rus, Ispas, Petruș, Cazan. Antrenor Gheorghe Barbu.

Industria: Iancău – Fl. Schiau, Haiduc, R. Trif (76, Olar), Boancă – Vonya (50, Bedelean) – R. Moga, Al. Costea, D. Lupșan (78, D. Sîrb), Baghiu (54, M. Cristea) – S. Mureșan; rezerve Angeru, Dup, Cioară. Antrenor Paul Ciucă.