FOTO: “Centrul de zi vechi și nou –Tradiție și Meșteșug” și-a deschis porțile la Meteș

“Centrul de zi vechi și nou –Tradiție și Meșteșug Meteș”, și-a deschis astăzi porțile. Inaugurarea a avut loc în prezența elevilor Școlii Generale Meteș, a profesorilor, a echipei proiectului și a primarului comunei Meteș-Dan Cosmin Opruța.

Centrul de zi isi va desfasura activitatea in doua sali de clasa din cadrul Scoli Gimnaziale Ampoita, care au fost amenajate, sa corespunda proiectului. In cadrul Programului educativ-cultural a fost infiintat atelierul de creatie pentru elevi :

atelier de lucru si creatie cusaturi aplicate;

consiliere si orientare profesionala,

expozitie

“Prin acest proiect- „Centrul de zi vechi si nou –Traditie si Mestesug Metes”, venim in intampinarea elevilor din clasele I – VIII ai scolii din comuna noastra, pentru a-si realiza in alt mod orele de educatie tehnologica in aplicare practica. Dorim sa readucem traditia cusaturilor romanesti aplicate pe costumele populare, cocarde tricolore, in atentia elevilor, a parintilor, a cadrelor didactice si a comunitatii, pentru pastrarea si promovarea patrimoniului traditional romanesc.

Astazi elevii care au participat la deschidere, au primit cate un tricou brodat in cadrul Centrului. Proiectul a fost depus prin FEADR si beneficiaza de finantare externa in valoare de 115.984,49 RON. Durata de implementare este de 33 de luni. ” a declarat primarul comunei Metes- Dan Cosmin Opruta.

Acest proiect va permite diversificarea ofertei educationale a scolii prin introducerea programului„Centrul de zi vechi si nou –Traditie si Mestesug Metes”. Activitatile sunt proiectate, in a oferi elevilor si parintilor servicii de consiliere si orientare, catre programe practice recreative prin crearea de obiecte decorative,si promovarea mestesugurilor romanesti.