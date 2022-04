FOTO| ”Ce am ajutat să crească mare”: Activitate a copiilor din așezăminte sociale și educaționale din cadrul Eparhiei Alba Iulia, în Luna pentru viață

Copiii și tinerii din toate așezămintele sociale și educaționale din cuprinsul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei precum și cei din cadrul Proiectului ”Prin educație spre vocație!” au încununat sfârșitul Lunii pentru viață prin activitatea ”Ce am ajutat să crească mare”. Tematica ultimei săptămâni a lunii martie, a fost dedicat plantării de arbori în vecinătatea școlii sau a centrului de zi.

Sub atenta îndrumarea a cadrelor didactice, a preoților coordonatori, dar și alături de voluntari, cei mici au plantat zeci de puieți. Aceștia s-au mobilizat și au demonstrat, încă o dată, că iubesc natura, că doresc să trăiască într-un mediu cât mai sănătos, dar și să lase genrațiilor viitoare o moștenire inestimabilă.

„Copiii din cadrul Centrului de zi «Sfântul Ierarh Nicolae», Roșia de Secaș au învățat despre modul de plantare a pomilor, părțile componente ale unui pom, modalitatea de întreținere a pomilor și importanța lor pentru întreținerea vieții pe pământ.

Copiii s-au implicat cu mult entuziasm în desfășurarea activității dăruind o mână de ajutor pentru tot ceea ce a presupus realizarea acesteia. Mulțumim, pe această cale, Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia pentru inițierea tuturor activităților din acest deosebit proiect și colaboratorilor, Primăria Roșia de Secaș și Școala Gimnazială Roșia de Secaș.” – au fost cuvintele părintelui coordonator, Nicolae Bîldea.

”Luna martie este luna în care sărbătorim viața în toate formele ei. Pe parcursul lunii, copiii din cadrul proiectului «Prin educație spre vocație» au desfășurat activități dedicate vieții și ocrotirii ei. Beneficiarii Centrului de Zi Sfântul Nicolae au realizat o activitate cu tema «Ce am ajutat să crească mare», prin intermediul căreia au învățat cum să protejeze viața sădind pomi, pe care îi vor îngriji și îi vor ajuta să se dezvolte, realizând astfel o activitate de responsabilizare socială.” – a relatat Simona Savonea, asistent social în cadrul Centrului de zi pentru copii „Sfântul Nicolae” Alba Iulia.

În cadrul acestui eveniment, tinerii au învățat despre cât de important este să protejăm natura și cum să avem grijă de ea. Activitatea organizată sub genericul „Ce am ajutat să crească mare!” a avut ca scop creşterea conştientizării rolului major pe care societatea îl are în protejarea mediului înconjurător.

În cuprinsul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei funcționează cu binecuvântarea Înaltpresfințitului Părinte Irineu, 18 Case de Tip Familial și Centre de Plasament, 15 Centre de zi și 16 Centre „Școală după Școală”, în care sunt ocrotiți peste 1000 de copii. Aceste așezăminte funcționează sub administrarea organizațiilor nonguvernamentale eparhiale, finanțate din fonduri proprii, în parteneriat cu autoritățile publice județene și locale.

De asemenea proiectul „Prin Educație spre Vocație!” este implementat de Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia în parteneriat cu Fundația HEKS/EPER România, Fundația FAER Reghin și NEWschoolNorvegia, în cadrul unei finanțări prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală.

