FOTO. Câștigătorii Crosului Europei din Șanțurile Cetății Alba Carolina. Peste 1.500 de persoane au sărbătorit Ziua Europei la Alba Iulia

Azi, 11 mai 2018, Cetatea Alba Iulia, a fost recucerită de cetățeni, de cei peste 1 500 participanți la eveniment și cei 1 140 de alergători din țară și de peste hotare, prezenți la eveniment. Dacă în urmă cu 7 ani, zona de desfășurare a Crosului Europei era o zonă închisă, azi, datorită fondurilor europene, soarele și buna dispoziție, bucuria, muzica, cetățenii, Comisia Europeană, Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene, alături de organizatori, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Centrul Europe Direct Regiunea Centru, Primăria Alba Iulia și Centrul Europe Direct Alba Iulia, au transformat Alba Iulia într-o mare de tricouri albastre și fețe zâmbitoare.

”Ziua de 9 Mai e o zi a bucuriei de a fi împreună, o zi a voinței de solidaritate, o zi a marii comunități din care fac parte toți cetățenii UE. Poate fi definită ca ziuă a cetățenilor unei ”Europe Unite”, construită de-a lungul deceniilor, uniune a oamenilor în diversitatea garantată de fiecare națiune. Noi am decis să organizăm acest Cros al Europei, dar sincer, vă spunem că am fost copleșiți de numărul și bucuria celor prezenți, care deja ne cunosc și știm că au revenit tocmai pentru că ne consideră un partener de încredere care organizează an de an Crosul Europei. Trebuie să le mulțumesc celor ce au muncit, din echipa noastră de comunicare, dar și voluntarilor, celor ce au alergat, precum și invitaților și sponsorilor ” a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Având în vedere scopul Centrului de informare Europe Direct Regiunea Centru, din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, am organizat acest eveniment la care au participat cetățeni din județele Alba, Timiș, Arad, Gorj, Iași, Cluj, Sibiu, Brașov, Mureș, dar și din Germania, Danemarca, Elveția și Republica Moldova. În acest an, alături de noi a fost și Reprezentanța Comisiei Europene din România, prin doamna ambasador Angela Cristea, alături de invitații proprii, precum și Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, domnul Victor Negrescu.

Mulțumiri pentru organizarea evenimentului adresăm și sponsorilor, care au susținut prin premii și logistică extraordinarul eveniment. Selgros pentru cele 15 premii, și un punct de vitaminizare cu apa și fructe, Sega Events pentru scena foarte generoasă pe care s-au desfășurat momentele artistice, Alba Turism pentru oferirea a două excursii în Grecia, în insula Creta de 7 zile cu plecare din Cluj, dar și celorlalți sponsori și parteneri.

Am sărbătorit Ziua Europei alături de peste 1500 de oameni, am sărbătorit impactul sprijinului european obținut la nivel de județ, fondurile nerambursabile investite în restaurarea Cetății, și rezultatele proiectelor pentru tineri sau a activităților civice ce doresc implicarea tinerilor, pentru a-i responsabiliza pentru viitor.

Crosul s-a desfășurat pe o distanță de 3 Km pentru o singură tură sau pe 6 km pentru două ture, având loc în șanțurile Cetăţii Alba Carolina, punctul de start și de finish fiind zona Catedralei Reîntregirii.

Ulterior acestui eveniment, la ora 17.00, la Muzeul Principia din fața UAB a avut loc o dezbatere privind viitorul Europei, un ”Dialog cu cetățenii”. Suntem într-un moment cheie în care se decid viitoarele direcții de dezvoltare ale Uniunii Europene, atât ca buget cât și ca politici economico-sociale și legislative. Viitorul Europei sau cum dorim noi să se dezvolte Europa, a fost tema dezbaterii susținute de doamna Angela Cristea și domnul Victor Negrescu în cadrul acestui ”Dialog cu cetățenii”.

Au fost cei mai buni și au câștigat:

2 TURE:

LOCUL I: Scrob Daniel (masculin), marele premiu și trofeul Suflet European, Panța Roxana (feminin). Premii: excursie 7 zile în Creta, plecare cu avionul din 13 iunie (Alba Turism) + geanta și sticla apa (RCE) + cupa + diplomă Cros + Diplomă onorifică din partea MAE.

LOCUL II: Țigănilă Răzvan (masculin), Molnar Bianca (feminin). Premii: bicicleta (Selgros) + geanta și sticlă apă (RCE) + cupă + diplomă Cros + Diplomă onorifică din partea MAE

LOCUL III: Ionașcu Iulian (masculin), Jid Georgiana Cornelia (feminin). Premii: Camera Video Sport (EDIC-RC) + Geanta Si Sticla Apa (RCE) + Cupa+ diplomă Cros + Diplomă onorifică din partea MAE

1 TURĂ:

LOCUL I: Stoica Alex Adrian (masculin), Anghel Daria (feminin). Premii rucsac cu troller (EDIC-RC) + geanta si sticla apa (RCE) + medalie + diploma Cros + Diplomă onorifică din partea MAE.

LOCUL II: Cioloca Bogdan Andrei (masculin), Aloman Sorina (feminin). Premii camera video sport (EDIC-RC) + geanta si sticla apa (RCE) + medalie + diplomă Cros + Diplomă onorifică din partea MAE.

LOCUL III: Lodroman Cătălin (masculin), Trestianu Anca Lavinia (feminin). Premii: storcător de fructe (Selgros) + geanta si sticla apa (RCE) + medalie + diploma Cros + Diplomă onorifică din partea MAE.

Vârstnici:

LOCUL I: Hârjoc Vasile. Premii: Grill electric (Selgros) + geanta si sticla apa (RCE) + medalie +diploma Cros + diplomă onorifică din partea MAE.

LOCUL II: Ștef Ciprian. Premii: Blender (Selgros) + geanta si sticla apa (RCE) + medalie + diploma Cros + diplomă onorifică din partea MAE.

LOCUL III: Bobiș Grigore. Premii: fierbător (Selgros) + geanta si sticla apa (RCE) +medalie +diploma Cros + Diplomă onorifică din partea MAE.

Premiu special a fost acordat familiei Suflețel, care sunt deja simbolul acestui eveniment, de unde ne-am inspirat în denumirea trofeului mare, respectiv ”Suflet European”, care NU se oprește din alergat nici la 80 de ani, pentru un stil de viață sănătos, alegând mână în mână de-a lungul vieții.

Animație, picturi pe fețe, cadouri pentru cei mici de la Grădinițele 8, 9, 11 și 13 din Alba Iulia, care au susținut momente artistice, photo-boot și poze pentru toți cei ce au dorit să meargă acasă cu o amintire în plus, dar și premii de tombolă de la Selgros, Reprezentanța Comisiei Europene în România, Cafeneaua 3 Est și Ionuț Văidean, au mai fost acordate altor 11 participanți de la Cros. Toți participanții au primit tricouri, dar și produse promoționale din partea ADR Centru și Centrul Europe Direct Regiunea Centru. Doi membri ai trupei The Puzzles, Robert Gavrilaș și saxofonistul Matei, au venit pro-bono și au încântat participanții. Cei mici de la grădinițe au mobilizat alergătorii în dans alături de ei, imnul României a fost interpretat de Alina Cucui, iar cel al Europei de către Maria Furdui, iar alți trei artiști de la Liceul de Muzică și Arte au încântat audiența cu muzica lor, respectiv duetul de violă: Ilinca Gota și Peter Timea, un moment de jazz: Opruța Deborah, și acorduri de nai susținute de Cataramă Carina.