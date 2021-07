FOTO | Casa tânărului din Abrud, care a pierdut totul în inundații, intră în reconstrucție cu ajutorul oamenilor de bine

Drama lui Florinel, tânărul din Abrud care a pierdut totul în inundațiile de vineri, l-a impresionat pe primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, care a promis că, împreună cu colegii săi vor începe reparațiile casei.

La doar o zi după ziua sa de naștere, tânărul și-a pierdut agoniseala de-o viată în urma unei viituri care a lovit necruțător strada Șerbina din oraș. Tânărul Florin este singur pe lume, acesta râmânând fără tată la vârsta de 15 ani și fără mama la 17 ani. Cele 2 camere și micuța bucătărie le-a construit singur, cu banii pe care i-a strâns muncind 12 ore în fiecare noapte.

„În 10 de minute a intrat apa. Am intrat înăuntru să stăm în casă pentru că a început să fulgere tare și m-a trimis cumnata în bucătărie să aduc niște carne să mâncăm, când am ieșit afară a venit apa pe mine, până aici (n.r. până la brâu). Am sunat de patru ori la 112 să ia curentul pentru că a intrat apa în casa. „, a declarat tânărul.

Astăzi mai mulți membri ai USR, prin intermediul mediul de socializare, au anunțat : „casa lui Florin, un tânăr de 29 de ani, rămas orfan la 15 ani, a fost afectată de inundațiile care au avut loc săptămâna trecută, iar noi i-am promis că o vom reface. Fiindcă nu avea baie și nici bucătărie, am început, astăzi, să le construim, cu ajutor unor oameni de bine din Alba Iulia. Urmează ca săptămâna viitoare, după ce pereții se vor usca, să îi reparăm și partea de casă rămasă în picioare, să o mobilăm și utilăm, iar mai apoi să refacem curtea. Vă mulțumim tuturor celor implicați!”