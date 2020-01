FOTO| Casa de Cultură din Câmpeni va fi reabilitată și modernizată. Investiție de aproximativ 5 milioane de lei

Marți, 14 ianuarie 2020, a fost semnat contractul de finanțare între firma SPEED TRANS ALPIN SRL și Compania Națională de Investiții (CNI), pentru reabilitare și modernizare a Așezământului Cultural al orașului Câmpeni (Casa de cultură). Contractul are o valoare de aproape 50 de miliarde lei vechi, iar în cel mai scurt timp vor începe și lucrările.

Cu un parc frumos amenajat și o casă de cultură nouă și modernă, orașul nostru va reprezenta noua față îmbunătățită a capitalei Țării Moților!

Celor care au căutat mereu să mă subestimeze sau denigreze, am încercat să le demonstrez contrariul, am tăcut de fiecare dată și am lăsat ca faptele să arate adevărata față a lucrurilor.

Sper doar ca de această dată, firma reprezentantă să își respecte contractul, spre deosebire de cealaltă firmă care a intrat în insolvență înainte de finalizarea lucrărilor.

Aș vrea ca cetățenii orașului să înțeleagă că în administrația publică, atunci când vrei să faci ceva, sunt necesare multe documente, proiecte, licitații, etc, pentru că abia după aceste proceduri să vină adevăratele rezultate.

Am încredere în Dumnezeu că totul va fi bine pentru toți locuitorii orașului Câmpeni”, a scris pe facebook edilul orașului Ioan Călin Andres.

.