FOTO: Campanie de stopare a somnolenței la volan, derulată de un medic specialist pneumolog și Poliția Câmpeni

Doctorul Petru Emil Muntean de la Spitalul de Boli Cronice Câmpeni continuă campaniile de promovare a unui stil de viață sănătos în rândul cetățenilor din Apuseni, iar cu ocazia Zilei Mondiale a Somnului, sărbătorită anual pe 15 martie, acesta a derulat un parteneriat în colaborare cu Poliția Câmpeni, având ca slogan: „Stop somnolenței la volan 2019! Siguranța pe drum începe după un somn sănătos”.

Prin urmare, beneficiind de sprijinul șefului Poliției Câmpeni, subcomisar Grigore Sorin Popa, în cadrul acestei campanii de prevenție care s-a adresat tuturor șoferilor profesioniști și neprofesioniști, medicul împreună cu polițiști de proximitate și de la brigada rutieră au oferit în dimineața zilei de 15 martie, între orele 4-6, câte o cafea caldă, au împărțit pliante conducătorilor auto, dar și sfaturi utile cu privire la riscurile somnolenței la volan.

Ziua Mondială a Somnului este marcată anual în ziua de vineri a celei de-a doua săptămâni întregi a lunii martie, nimerindu-se pe data de 15 în acest an, și are sloganul „Un somn mai sănătos, o îmbătrânire mai sănătoasă”. Ajunsă la ediția cu numărul doisprezece, aceasta este o inițiativă a Asociației Mondiale a Medicinii Somnului, ce are ca scop aducerea în atenţia publicului larg a problemelor legate de somn, în condiţiile în care o treime din viaţa noastră o petrecem dormind. Pe lângă aspectele sociale dar și cele legate de sănătate, acest eveniment atrage atenția și asupra consecințelor șofatului în lipsa unei odihne corespunzătoare. Statisticile recente arată că aproape jumătate din populația României nu se odihnește suficient. Somnul este esențial pentru sănătate, fiind indispensabil pentru funcționarea organismului la capacitate maximă – fizică și mentală. Somnul este mai important decât mâncarea, astfel că în lipsa alimentaţiei corpul cedează în două săptămâni, dar fără somn organismul rezistă cel mult 10 zile.

În cadrul acestei inițiative sunt promovate metode preventive care ne pot feri de problemele legate de somn și variantele de tratament. Un somn bun este identificat prin trei factori: ● durată, care trebuie să îi permită individului să se odihnească suficient în timpul somnului, dar să poate fi alert a doua zi; ● continuitate, somnul să fie neîntrerupt; ● profunzime, altfel încât să poată fi realizată recuperarea fizică și psihică. Pe de altă parte, datele epidemiologice din ultimii ani reflectă trendul paralel al scăderii duratei de somn şi creșterea incidenței unor afecţiuni ca: accident vascular cerebral, obezitate, diabet, hipertensiune arterială, migrene, scăderea libidoului, scăderea capacităților cognitive, etc. Potrivit Societății Române de Pneumologie, somnologia este domeniul care se ocupă cu diagnosticarea și tratamentul afecțiunilor reunite sub numele generic de „tulburări ale somnului”. Printre acestea se numără apneea obstructivă în somn, sforăitul, insomnia și somnambulismul. Somnologia este un domeniu interdisciplinar, care implică specialiști din domenii diferite, ca pneumologie, neurologie, cardiologie, ORL, medicina muncii și altele.

Ovidiu CULDA