FOTO | Campania „Zâmbete de Crăciun”: 750 de copii defavorizați din județul Alba au primit cadouri de la Crucea Roșie Filiala Alba

Campania „Zâmbete de Crăciun”: 750 de copii defavorizați din județul Alba au primit cadouri de la Crucea Roșie Filiala Alba

Filiala Alba a Crucii Roșii a oferit cadouri pentru 750 de copii defavorizați din Alba în cadrul campaniei „Zâmbete de Crăciun”.

Crucea Roșie Română Filiala Alba împreună cu Star Assembly și Star Transmission au oferit în această perioadă peste 750 de cadouri unor copii din familii defavorizate din întreg județul. Campania, denumită „Zâmbete de Crăciun”, a fost sprijinită financiar de companiile Star Assembly şi Star Transmission.

Copiii au fost selectați cu ajutorul administrațiilor locale și reprezentanților unităților de învățământ, provenind din familii vulnerabile, monoparentale sau cu probleme financiare, din zeci de localități din județul Alba (municipii, orașe sau comune).

Fiecare copil a primit un cadou consistent cu dulciuri, jucării și diferite articole de îmbrăcăminte (căciuli, șosete de iarnă și mănuși).

„Anul acesta, am oferit din nou „Zâmbete de Crăciun” pentru peste 750 de copii din județul Alba! Astfel, cu ajutorul partenerilor noștri minunați – Star Assembly și Star Transmission , am reușit să aducem magia sărbătorilor pentru 750 de copii din familii cu probleme sociale din județul Alba. Fiecărui copil i-a fost pregătit un cadou consistent cu dulciuri, jucării și diferite articole de îmbrăcăminte. Mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit! Această reușită nu ar fi fost posibilă fără implicarea și sprijinul financiar al partenerilor noștri de la Star Assembly și Star Transmission, dar nici fără dedicarea voluntarilor inimoși care ne-au ajutat în cadrul campaniei. Cu astfel de gesturi simple am arătat împreună că spiritul adevărat al Crăciunului înseamnă solidaritate și grijă față de semenii noștri care au nevoie de ajutor”, a spus Adrian Dușa, directorul Crucii Roșii Române Filiala Alba.

Cadourile au fost distribuite personal copiilor de către „voluntarii lui Moș Crăciun”, respectiv reprezentanți ai Crucii Roșii Române Filiala Alba, împreună cu angajați ai celor două companii partenere.

În total, în campania „Zâmbete de Crăciun” au fost implicați zeci de voluntari, care au ajutat mai întâi la pregătirea cadourilor, iar apoi la distribuirea acestora în întreg județul.

