FOTO| Căminul rezidenţial pentru persoane vârstnice, „Casa părinţilor”, la ieșire din Alba Iulia: Condiții de hotel de lux și echipă de top

Căminul „Casa Părinţilor” a fost conceput după standarde europene, de cel mai înalt nivel şi oferă condiţii asemănătoare unui hotel de lux, având o suprafaţă de 8200 mp din care 1500 mp reprezintă clădirea căminului.

Amplasat într-o oază verde, la ieşire din Alba Iulia, la intersecţia cu ”Drumul Dragostei”, cu dotări şi facilităţi moderne, camere spaţioase şi o grădină generoasă, căminul nostru redefineşte ceea ce înseamnă confortul persoanelor vârstnice, în regim rezidenţial.

Ideea Căminului de bătrâni ”Casa Părinţilor” a încolţit în inima fondatorului, doamna Corina Fodoran (proprietarul Cofetăriei Corina), care spune: ”Am încercat în cei douăzeci de ani de activitate să îndulcesc orice eveniment, fie privat, fie public, din viaţa celor care ne-au trecut pragul şi simt că este momentul să-mi deschid inima, gândul şi timpul spre un segment al vieţii drag mie numit «bătrâneţe»”.

Punem la dispoziţia dumneavoastră o echipă bine pregătită şi specializată pentru îngrijirea persoanelor vârstnice, putând oferi astfel o gamă largă de servicii, în funcţie de nevoile fiecăruia. Personalul nostru, pe lângă mesele calde şi serviciile socio-medicale oferite, este specializat în a dărui zâmbete, a asculta şi a întinde o mână celui aflat în dificultate, încercând să găsească soluţii adecvate fiecăruia.

Căminul nostru dispune de: 21 de camere dotate cu 1, 2, 3 paturi, noptieră, dulap, TV, acces la internet, grup sanitar propriu; lbucătărie proprie; sală de mese; lift; spaţii amenajate pentru persoanele cu handicap; spaţii comune pentru realizarea activităţilor recreative; bibliotecă; cabinet medical; sală pentru realizarea serviciilor de recuperare/reabilitare; sală de fitness; spălătorie, curăţătorie şi uscătorie.

Deţinem, de asemenea, o curte generoasă amenajată astfel încât persoanele vârstnice se pot destinde prin plimbări în aer liber şi pot desfăşura diferite activităţi recreative.

În cadrul Căminului nostru oferim: lservicii de cazare; lservicii de oferire a hranei: se asigură trei mese calde şi două gustări; lservicii sociale: sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, consiliere juridică, administrativă, psihologică, informare şi suport emoţional, servicii de asistenţă socială, servicii de integrare/ reintegrare familială şi socială etc.; servicii socio-medlcale: sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice, programe de ergoterapie, servicii de igienizare etc.; servicii medicale: consultaţii, tratamente, servicii de îngrijire, medic de familie, monitorizarea parametrilor fiziologici, acces la medici specialişti, îngrijirea plăgilor etc.; servicii de socializare și petrecere a timpului liber: acompaniere, plimbări în aer liber, organizarea de evenimente festive zile de naştere, onomastici, zile naţionale dedicate specificului vârstei, organizarea de excursii etc.; servicii de recuperare reabilitare psihoterapie, terapie prin masaj de relaxare, drenare limfatică, facial, cervical, terapeutic, terapii de expresie şi ocupaţionale, reflexoterapie, kinetoterapie etc.

Pachetele de servicii oferite de noi sunt gândite să acopere toate necesităţile unei persoane vârstnice în funcţie de nevoile sale, fie că vorbim de o persoană independentă, semidependentă sau dependentă, pachetele sunt ajustabile în funcţie de serviciile necesare fiecărui caz.

În funcţie de serviciile pe care Ie solicitaţi, Căminul pentru persoane vârstnice vă poate înainta oferta de preţ.

Date de contact:

0759756072 – Manager Oneţ Petrișor

0748514305 – Asistent social Crişan Ionela

sau la adresa de e-mail: crpv_casaparintilor18@yahoo.

com.